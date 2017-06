Lienz – Aufgrund des Badewetters sperrt die Stadt Lienz ihre Bäder nun schon früher auf: Morgen Samstag, 9 Uhr, sperren das Dolomiten-Freibad und das Strandbad am Tristacher See auf. Preislich gleichen die Bäder sich aneinander an. Die Tageskarte kostet in beiden Anlagen sechs Euro, unter 16-Jährige zahlen drei Euro. Gar nichts kostet der Eintritt für Kinder unter sechs Jahren. Am Tristacher See kann man sogar noch bis Donnerstag, 8. Juni, gratis baden. Grund sind Adaptierungsmaßnahmen im Strandbad. Saisonkarten gibt es heuer ausschließlich an der Kasse des Dolomitenbades. Sie gelten für beide Bäder. Kosten: 80 Euro für Erwachsene, Schüler bis 15 Jahre zahlen 40 Euro, Senioren 64 Euro. (TT)