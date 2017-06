Seit Tagen sorgt die geplante Fällung der unter Schutz stehenden Birnbaumallee in der Dr.-Körner-Straße in Schwaz für Aufregung. Nach einer Begutachtung durch einen von der Bezirkshauptmannschaft Schwaz beauftragten Gutachter am späten Freitagnachmittag steht nun fest: Acht der 24 Bäume sind so alt bzw. krank, dass sie gefällt werden müssen. Weil die Bäume laut BM Hans Lintner eine Gefahr bei Sturm und Hochwetter für Leib und Leben darstellen, ließ er sie umgehend fällen. „Dann haben wir Pfingsten Ruhe“, sagt Lintner. (ad)