Von Alexandra Plank

Innsbruck — Was macht Innsbruck aus, abseits von Goldenem Dachl, dem Föhn, Fahrradfahrern mit Skischuhen und einer atemberaubenden Skyline, der Nordkette? Das Projekt „ZeitZeigerInnen" stellt die Bewohner der Stadt am Inn in den Mittelpunkt. 60 Menschen lassen in 60 Minuten die vergangenen 60 Jahre der Hauptstadt Tirols Revue passieren.

„Konventionelle Geschichtsschreibung betrachtet Geschichte meist nur aus der Perspektive Einzelner oder aus dem Blickwinkel von wenigen Experten", sagt Ini­tiatorin Anja Larch. Sie wagt mit diesem Projekt ihr Debüt als Filmemacherin. Die Literatin und Doktorandin hatte sich das Unternehmen aber einfacher vorgestellt, als es sich dann entpuppte, wie sie im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung gesteht: „Am Anfang war es zäh, Menschen zu finden, die ihre Geschichte vor der Kamera erzählen. Doch nachdem die ersten vier bis fünf Personen die Aufnahme gemacht hatten, hat sich die Idee rasch verbreitet."

Als Herausforderung stellte sich die Vorgabe heraus, die Erzählungen auf eine Minute zu konzentrieren. „Uns war wichtig, dass die Schilderungen möglichst ungeschnitten gezeigt werden können", sagt Larch. Auch die Erstellung der Themen, welche Jahrzahl wird mit welchem Ereignis assoziiert, brauchte Zeit. Was war in den vergangenen 60 Jahren, 1955 bis 2015, wichtig, was nicht? Neben weltpolitischen Ereignissen, die auch in Tirol zu spüren waren, wie die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986, finden auch lokale Ereignisse wie das erste Konzert im Treibhaus Platz im Film, der im Oktober im Leokino gezeigt werden soll. Sofern auch das letzte Interview bald im Kasten ist. Ein Minutenbeitrag harrt nämlich noch der Fertigstellung: Treibhaus-Chef Norbert Pleifer muss erst noch über sein „Baby" referieren. Die Assoziationen einer 13-Jährigen zu Tschernobyl sind dramatisch: Erstmals in ihrem Leben habe sie über das Thema Tod nachgedacht.

Lustig ist die Erzählung einer Sistranser Bauerntochter, die sich an den Queen-Besuch im Jahr 1969 erinnert. Elizabeth II. hatte den angebotenen Speck — ganz höfische Etikette — mit ihren weißen Handschuhen angegriffen und gegessen. Um weiße Tücher ging es indes beim Papstbesuch 1988. Die ehemalige Schülerin einer katholischen Privatschule erinnert sich, wie sie den Tanz mit den Tüchern schwänzte und dann bei der Oberschwester nachsitzen musste. Auch die Gründung wichtiger sozialer Einrichtungen, wie etwa des Frauenhauses, wird beschrieben. Der Name „ZeitZeigerInnen" soll darauf hinweisen, wie die Zeit rennt. Die erzählenden ZeitZeigerInnen werden immer jünger. Auch auf diese Weise soll der Lauf der Zeit verdeutlicht werden. „Alle Erzählungen werden im Kurzfilm-Schnitt im Uhrzeigersinn gezeigt", erläutert Larch. Die Zeitgeschichte Innsbrucks werde so zum vielfältigen Gebilde.

Neben dem einstündigen Kurzfilm soll das Material auch noch für weitere Projekte wie ein Hörspiel oder eine literarische Anthologie verwendet werden. Die spannende Geschichtsdokumentation wurde über die stadt_potenziale gefördert.

Der Film dürfte bei den Zusehern auch viele eigene Erinnerungen wecken. Anzunehmen, dass sie sich dann im Anschluss ihre persönlichen Erlebnisse erzählen werden. Und so wird die Geschichte wieder und wieder neu geschrieben. Das ist die wahre Kunst.