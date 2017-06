Schwaz – Wer derzeit durch Schwaz geht, dem fällt auf, dass die Schaufenster der Geschäfte nach und nach erblühen. Und das hat einen gute­n Grund. Die Stadt Schwaz stellt sich im Sommer dem europäischen Wettbewerb für Blumenschmuck und Lebensqualität, der „Entente Floral­e“. In diesem Rahmen findet bis 30. Juli ein Schaufensterwettbewerb in der Schwazer Innenstadt statt. Das Thema lautet: Schwaz blüht auf.

Über 20 Unternehmen ließen ihrer Kreativität freien Lauf und dekorierten ihre Schaufenster passend zum Thema. Die fünf kreativsten und originellsten Ideen werden am Ende prämiert. Wer gewinnt, entscheiden zum eine­n die Kunden und zum anderen eine Jury. Kunden und Passanten können ihren Favoriten mittels Bewertungskarte wählen oder online auf www.schwaz.at abstimmen. Die Bewertungskarten werden in den teilnehmenden Geschäften aufgelegt und müssen in der Rathausinfo oder im Entente-Florale-Infopoint abgegeben werden. Als kleines Zuckerl nimmt man bei der Bewertung automatisch am Gewinnspiel der Innenstadtkaufleute teil.

Unter dem Projektnamen „Auf die Fenster, fertig, los!“ wird der Schaufensterwettbewerb ab heuer jährlich stattfinden. Jedes Jahr wird ein bestimmtes Thema festgelegt, zu dem die Auslagen passend dekoriert werden sollen. Mit diesem Wettbewerb hofft man seitens der Stadt, den Zusammenhalt der Innenstadtkaufleute zu stärken und ein einheitliches Bild zu schaffen. (TT)