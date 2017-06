Eben – Der Rohbau für eine Aufbahrungskapelle in der Notburgapfarre Eben steht bereits, bis zum Notburgasonntag im September soll das Projekt fertig gestellt sein. „Bisher mussten wir bei Todesfällen immer auf eine private Gruft, die für solche Anlässe viel zu klein ist, zurückgreifen. Das war sicher ein Manko. Den Bau einer Aufbahrungskapelle hatten wir schon lange im Sinn“, berichtet BM Josef Hausberger. Rund 600.000 Euro wird die Achenseegemeinde in einen Vorraum und einen großen Raum investieren. Schlichte Glasfenster sind schon in Auftrag gegeben. Das Areal gehört der Pfarre, die Gemeinde bekam das Baurecht für 60 Jahre. „Dabei soll auch das Kriegerdenkmal, das an der Straße steht, verlegt werden. Wir machten uns auch Gedanken zu einem künftigen Begräbnisweg und einen Weg für die Notburgaprozession“, sagt der Gemeindechef. Zu einer Friedhofserweiterung soll es in einer späteren Phase kommen. (zw)