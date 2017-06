Von Claudia Funder

Außervillgraten, Kanada – Fünf Monate hatten sie auf den Rädern Mittelamerika erkundet, bevor sie in eine ganz andere „Welt“ eintauchten. Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé machten Anfang Mai per Flieger einen gewaltigen Sprung Richtung Norden, die TT berichtete. Die Familie setzte ihre Radtour, die sie durch ganz Amerika führen wird, von Vancouver aus fort.

Mit dem Orts- wartete auch ein gehöriger Kulturwechsel. Nach langer Zeit ist man wieder in einem reichen Staat. Kanada ist sauber, sicher, hat eine gute Infrastruktur. „Alles ist grün und überall gibt es genug Wasser“, nennt Petra einige markante Unterschiede zu den Gegenden, die von dem Quartett im vergangenen Halbjahr buchstäblich erfahren wurden. Einschränken muss man sich dennoch. „Die Lebensmittelpreise sind hier dreimal höher als in Mexiko“, so Petra. „Wir müssen wieder einfacher leben und können uns keine Mangos, Kokosnüsse und Ananas mehr leisten.“

Nach der Landung verweilte die Familie elf Tage in Vancouver – wegen des Visums, aber auch um Schuhe und Kleidung sowie Equipment-Ersatzteile zu besorgen. Dann konnte endlich wieder in die Pedale getreten werden.

Rund 700 Kilometer hat die Familie im Südwesten Kanadas bisher abgespult. Man wagte sich auch auf abgelegenen Pfaden durch die Wildnis. „Es ging 200 Kilometer durch einen Wald, immer mit Vorsicht, da im Hinterkopf stets der Bär mitfährt“, erzählt Petra. Und die Gedanken wurden bald Realität. „Die erste Begegnung mit einem Schwarzbären hatten wir schon am zweiten Tag nach der Abfahrt von Vancouver, kurz vor Whistler“, berichtet Petra. „Er hat uns in einem Abstand von rund 20 Metern angeschaut und ist dann langsam im Wald verschwunden.“ Es sollte nicht das einzige Aufeinandertreffen bleiben. Bereits sieben so genannte Black Bears kreuzten den Weg der Radreisenden. Einer kam gar zehn Meter nahe heran.

Die Familie weiß sich richtig zu verhalten. Beim Zelt wird prinzipiell nicht gekocht. Über Nacht werden Lebensmittel, Cremes und sogar die Zahnpasta etwa 100 Meter entfernt hoch in einen Baum gehängt. Sicher ist sicher. „Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, wir halten uns aber so gut wie möglich daran.“ Auch Müll wird stets – bis er entsorgt werden kann – im Baum deponiert, denn Bären fressen bekanntlich alles.

Und wenn ein Bär auftaucht? „Stehen bleiben, Ruhe bewahren und eventuell ganz langsam nach hinten gehen“, weiß Petra. Für den Fall, dass es doch einmal zu einer direkten Konfrontation kommt, wird ein Bärenabwehrspray mitgeführt. „Bären greifen aber nur sehr selten an“, betont Petra.

Sich unterwegs ruhig zu verhalten, ist nicht nur unnötig, sondern sogar kontraproduktiv. „Am besten ist es, Lärm zu machen, wenn man im Wald geht oder radelt. Im Allgemeinen meiden Bären Menschen und verschwinden, sobald sie welche hören.“

Spannende Begegnungen gab es auf der Tour aber nicht nur mit Bären, sondern auch mit Kanadiern. „Sie sind uns Europäern sehr ähnlich, viele haben Vorfahren in Europa“, so Petra über die Kontakte.

Auf einem Bauernhof machte die Familie auch Bekanntschaft mit kleineren Pelzträgern: „Der Bauer hatte ein Waschbärnest ohne Muttertier gefunden und entschied sich, die vier Babywaschbären mit der Flasche aufzuziehen“, erzählt Petra. „Wir durften beim Füttern mithelfen, zur Begeisterung von Ben und Esmé.“ Die Kinder finden unterwegs auch immer wieder neue Freunde, mit denen sie ausgiebig spielen. Ben spricht schon richtig gut Englisch.

Die Familie hat mittlerweile Summerland, eine Gemeinde am Ufer des Okanagan-Sees in der Provinz British Columbia, erreicht. Die nächsten Pläne? „Unser Ziel ist, Mitte August in Calgary zu sein, wo wir Freunde aus Holland treffen, die uns ein Stück begleiten“, verrät Petra. „Wir schlängeln uns dann langsam zu und durch die Rocky Mountains.“

Die TT wird die Tour von Petra, Peter, Ben und Esmé weiter redaktionell begleiten.