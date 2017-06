Von Helmut Wenzel

Pettneu am Arlberg – Mit der angeblichen Romantik einer „Heidi-Alm“ hat die alte Nessler Alm nichts am Hut. „Wir möchten den Leuten ein altes Kulturgut näherbringen“, erklärte der Pettneuer Bürgermeister Manfred Matt am Sonntag bei der Feier zum Abschluss des Renovierungsprojektes. „Unsere Vorgabe an die Fachleute war, das karge Almleben rund um diese Hütte darzustellen.“

Vor wenigen Jahren befand sich die um 1870 erbaute Almhütte, auch Nessler Thaja genannt, in einem erbärmlichen Zustand, Mauern und das Dach drohten einzustürzen. Die Erklärung des Experten Walter Hauser vom Bundesdenkmalamt, die Hütte sei erhaltenswert, verstärkte den Tatendrang des Bürgermeisters. Matt wusste: „Da winken Fördergelder, wenn wir ein gutes Projekt einreichen.“

Der erste Schritt war die Sanierung des Mauerwerks. Zudem konnte der Original-Ofen im Rahmen eines Interreg-Projekts eins zu eins nachgebaut werden – mit Steinen aus dem Malfonbach. Die Vorgabe der zweiten Etappe war es, das leerstehende Gebäude wieder mit Leben zu erfüllen. Simone Reimair, Leader-Beauftragte beim Land­ecker Regionalmanagement regioL, erläuterte: „Im Mittelpunkt steht eine Darstellung zur Entwicklung der Almwirtschaft im Bezirk. Dabei gibt es mit dem Zweidrittelgericht ein Alleinstellungsmerkmal.“

Im Käse- und Butterkeller wurde eine Multimedia-Station eingerichtet. Am Bildschirm laufen fünf Kurzfilme über die Nessler Alm und deren Geschichte. Zudem sollen Bücher mit historischen Fotos einen lebendigen Einblick in das Almleben von damals vermitteln. Auf einer Info-Tafel vor der Hütte sind die wichtigsten Fakten zum Zweidrittelgericht zusammengefasst. „Hervorheben möchte ich, dass viele Leute aus dem Dorf Ideen geliefert und auch ehrenamtlich mitgearbeitet haben“, sagte BM Matt.

Der Tourismusverband St. Anton am Arlberg hat die in reizvoller Landschaft gelegene Nessler Alm bereits in sein Sommerprogramm aufgenommen. „Die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und nach Authentizität ist bei den Gästen sehr groß“, hob TVB-Vorstandsmitglied Hans Steiner hervor. „Diese Alm eröffnet einen beeindruckenden Blick zurück in sehr bescheidene Zeiten.“ Sogar eine Journalistin aus China habe sich für das Projekt interessiert, verriet Wilma Himmelfreundpointner vom TVB.

Im Gesamtprojekt stecken Kosten von 120.000 Euro, das Leader-Projekt konnte um 72.000 Euro realisiert werden. 50 Prozent davon sind Fördermittel. Den kreativen Teil umgesetzt hat ein Team um den Landecker Unternehmer Marius Massimo.