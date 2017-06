St. Johann – Die Landwirtschaftliche Lehranstalt (LLA) St. Johann-Weitau hat regen Kontakt zur Obst- und Weinbauschule Laimburg in Südtirol. Diese Schule ist seit vielen Jahren die Partnerschule der LLA Weitau. Gepflegt wird diese wichtige grenz­überschreitende Verbindung durch jährliche gegenseitige Besuche.

Kürzlich war es wieder so weit – acht Schüler der Fachschule Laimburg waren auf Besuch in der LLA Weitau. Die Schüler, die vorwiegend aus den Obst- und Weinbaugebieten Südtirols kommen und auf ihren Höfen selbst in diesen Bereichen arbeiten, hatten dadurch die Gelegenheit, eine andere Form der Landwirtschaft kennen zu lernen. Auf dem Programm standen unter anderem eine Führung durch die Brauerei Huber in St. Johann, ein Besuch in Kitzbühel, der Besuch der Alm der LLA Weitau und ein Ausflug nach Osttirol, wo der Talmarkt in Matrei i. O., eine Direktvermarktungsgenossenschaft, besichtigt wurde. (TT)