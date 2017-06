Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Mit großen Augen und schelmischem Grinsen stürzten sich die Kinder regelrecht auf die unterschiedlichen Baustellen auf dem Areal der Schwazer Wirtschaftskammer. Es wurde gemalt, Boden verlegt, gemauert, gepflastert, gespenglert und viel getüftelt. „Wenn ich groß bin, werde ich Fliesenlegerin“, sagte eine der Schülerinnen.

Genau das ist es, worum es der Wirtschaftskammer und der Tiroler Bauwirtschaft geht: Sie wollen Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren zeigen, welche spannenden Jobs es auf der Baustelle gibt.

Fast 500 Kinder der Volks- und Neuen Mittelschulen aus dem Bezirk – von Steinberg am Rofan über Schwaz und St. Margarethen bis nach Mayr­hofen – waren dabei. Bei zahlreichen verschiedenen Stationen konnten die Kleinen ihr Können testen, verschiedene Berufe ausprobieren und in die Tätigkeiten auf einer Baustelle schnuppern. Besonders die Technik-Stationen kamen gut an. Per Kran hievten die Kleinen eine Glasscheibe hin und her. Vor einem kleinen Holzhaus wurde die Schlange der wartenden Kinder auch stetig länger. Hier durfte man aufs Dach klettern und einen Wetterschutz montieren. „Das will ich auch machen“ und „Schaut total cool aus“, sagten die kleinen Handwerker.

„Viele Kinder kennen diese Berufe gar nicht mehr. Sie sollen wieder ein Bewusstsein dafür kriegen“, sagte Rebecca Gurschler vom Betreuerteam vor Ort. Sie findet es toll, dass die Kinder keine Berührungsängste haben. „Wir wollen die Schüler schon früh abholen und Initiativen setzen“, erklärt Barbara Margreiter, Bildungskoordinatorin der WK Schwaz. Für Bezirksstellenleiter Stefan Bletzacher gehe es vor allem darum, dass die Kinder diese Berufe spüren können, sehen, wie Häuser entstehen, woher der Strom kommt und wie viel Arbeit dahintersteckt. „Aus manchen Orten war sogar die ganze Schule da, wie aus Uderns. Es kam bei den Kindern sehr gut an“, sagt WK-Bezirksobfrau Martina Entner. Sie ist froh, dass dieses Projekt erstmals auch in den Bezirken Halt macht.