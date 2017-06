Innsbruck – Am Geld und am O. K. durch das Finanzministerium soll es liegen. So hört man es zumindest hinter den Kulissen. Eigentlich hätte im Juli die „teilweise Aussiedelung“ der Pädagogischen Hochschule Tirol (PHT) aus dem Gebäude in der Pastorstraße erfolgen sollen, weil dort der seit Jahren diskutierte Umbau starten sollte. Doch es bleibt im Konjunktiv, denn das eigentlich fertige Projekt wurde noch nicht freigegeben. Rektor Thomas Schöpf ist dennoch optimistisch – und geht von einem Start im Jänner oder Februar 2018 aus. Außer nach der Nationalratswahl ist wieder einmal alles anders.

Ernst Eichinger, Sprecher der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), bestätigt in einer Stellungnahme: „Das Projekt ist noch nicht freigegeben. Im Juli kann daher nicht mit dem Bau begonnen werden. Die Dauer der Verzögerung ist derzeit nicht absehbar.“ Gründe, warum es bei dem 50-Millionen-Euro-Projekt hakt, werden indes nicht genannt. Doch in solchen Fällen geht es meistens ums Geld.

Für Rektor Schöpf kein Grund zur Panik. „Es fehlt nur noch der allerletzte Akt“, sagt er hoffnungsfroh. Auch er war davon ausgegangen, dass man das 10-Jahr-Jubiläum der PHT „ausgesiedelt“ in einem Ersatzquartier verbringen würde. Jetzt begehe man diese Feierlichkeiten halt im bestehenden Gebäude, ein zeitweises Abwandern (die Pläne dafür stehen) ohne Bautätigkeit würde keinen Sinn machen. Er warte täglich auf das Schreiben mit dem „finalen O. K.“ aus Wien und gehe davon aus, dass 2018 gestartet werde, sagt Schöpf. Seit 2009 wird über diesen Um- und Erweiterungsbau bereits gesprochen. So weit wie jetzt – es fehlt angeblich nur noch die Einigung über den bundesinternen Mietvertrag – sei man „noch nie gewesen“. Neben der finalen Zusage droht noch ein Stolperstein. Die Nationalratswahl im Oktober. Welche Auswirkungen neue Konstellationen in den Ministerien in Wien haben könnten, weiß nämlich niemand so genau. (mw)