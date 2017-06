Von Denise Daum

Neustift i. St. – „Wow, man! Ich bin echt nicht umzubringen“, sagt Brian Wade mit seinem amerikanischen Akzent verblüfft, als er die Geschichte seiner Lebensrettung hört – erneut. Denn nun hat der zwei Meter große Amerikaner endlich auch jenen Sanitäter kennen gelernt, der als Erster Wiederbelebungsmaßnahmen an dem klinisch Toten durchführte: Philipp Pichlbauer. Die übrigen Ersthelfer hat der „Wiedergeborene“ bereits nach seinem Klinikaufenthalt in Innsbruck am Stubaier Gletscher wiedergetroffen, um deren Erzählung zu hören – die TT berichtete.

Es war am 6. März, als Brian Wade auf der Skipiste des Gletschers auf 3000 Metern einen Herzstillstand erlitt – den er laut Ärzten eigentlich nicht überleben hätte „dürfen“. Hat er aber. Dank der Hilfe von zwei Skilehrern, den Rettungssanitätern des Stubaier Gletschers und vor allem Philipp Pichlbauer. Der 20-Jährige reagierte nämlich geistesgegenwärtig: „Ich erkannte sofort die so genannte Schnappatmung von Brian und startete die Reanimation. Emotional war das in dem Moment nicht, das ging irgendwie ganz mechanisch“, erzählt der Johanniter. Erst aus der TT erfuhr er dann, dass Wade den Herzstillstand so gut wegsteckte und wieder wohlauf ist. Namen kannte der engagierte Retter nämlich keinen – „alles ging so schnell“, erinnert sich der Sanitäter.

Über die TT fanden Retter und Geretteter schließlich zueinander. Und nach mehreren Telefonaten lernten sie sich nun im Stubaital endlich persönlich kennen. Wade kam mit seiner Familie und Freunden zurück ins Stubaital – mit dem er sich wohl für immer verbunden fühlen wird.

„Als ich Brian mit seiner Frau und den Kindern sah, war das schon sehr berührend. Da ist mir dann auch erst so richtig bewusst worden, was da am Gletscher passiert ist“, sagt Pichlbauer. Für ihn war es im Übrigen die erste Reanimation an einem Menschen – „und gleich ein Volltreffer“, lacht Brian Wade.

Mit den Ersthelfern bleibt Wade, der in der Schweiz lebt und arbeitet, über eine WhatsApp-Gruppe in Kontakt. „Ich bin so unglaublich dankbar. Hey, die haben mir das Leben gerettet. Das ist great“, sagt der Lebemann.