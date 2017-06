Von Denise Daum

Innsbruck – Mit einem breiten Lächeln und grüner Knetmasse wackelt die kleine Mahdiyeh in ihrem weißen Kleidchen durch die Räume der SOS-Kinder.Welt in Innsbruck. Das knapp zweijährige Mädchen fühlt sich sichtlich wohl und winkt jedem zu, der bei der Tür reinkommt. Ihre Eltern sind aus Afghanistan geflüchtet und von der ersten Stunde an Gast der SOS-Kinder.Welt. Mama Fatime Rezaie ist froh, für ihre beiden Töchter eine so liebevolle und herzliche Betreuung gefunden zu haben. Auch sie und ihr Mann kommen gern in die SOS-Kinder.Welt und nutzen das Angebot, dort Deutsch zu lernen, während die Kleinen spielen.

Vor einem Jahr startete in der Innsbrucker Tschamlerstraße das Pilotprojekt des SOS-Kinderdorf für Kinder aus Innsbrucker Flüchtlingsheimen. Das Projekt ist ein voller Erfolg, insgesamt zählt die Einrichtung bislang 4500 Tagesgäste aus 17 Nationen. Der jüngste Besucher war 40 Tage alt, der älteste über 80 Jahre. An drei Nachmittagen pro Woche gibt es Spiel-, Lern- und Förderangebote mit ausgebildeten Pädagoginnen für Kinder bis 15 Jahre; die Begleitpersonen – Eltern und Verwandte – nutzen einstweilen die Zeit, um Deutsch zu lernen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen.

Gerade Flüchtlingsheime seien oft wenig kindergerecht. In der SOS-Kinder.Welt sollen Wohlfühlinseln geschaffen werden, wo Kinder unbeschwert sein dürfen und sich Eltern in einer vertrauensvollen Umgebung können, erklärt Wolfram Brugger, Leiter des SOS-Kinderdorf Innsbruck, zur Intention. Nach einem Jahr fällt die Bilanz mehr als positiv aus. „Das Angebot ist niederschwellig und wird sehr gut angenommen.“

Carola Vogl, Gesamtkoordinatorin der SOS-Kinder.Welt, berichtet, dass sie im gesamten vergangenen Jahr nicht einmal eine unangenehme Situation erlebt habe. „Männer wie Frauen gehen mit uns sehr respektvoll um. So wie wir mit ihnen“, erzählt Vogl. Die Kultur- und Wertevermittlung passiere in der Kinder.Welt ohne erhobenen Zeigefinger.

Für die Betreuungseinrichtung wird ein Budget von 90.000 Euro jährlich benötigt. 30.000 Euro stellt das Land Tirol zur Verfügung, der Rest wird über private Mittel finanziert. Ein wesentlicher Teil der Kosten kann über das Engagement des Rotary Club Innsbruck Alpin gedeckt werden. Für die Jahre 2017 und 2018 ist die Finanzierung gesichert, erklärt Wolfram Brugger. Er wünscht sich, dass das erfolgreiche Innsbrucker Pilotprojekt österreichweit übernommen wird. „Gespräche dazu mit Kollegen in Wien laufen“, sagt Brugger.

Die kleine Mahdiyeh verabschiedet Besucher in der SOS-Kinder.Welt übrigens so, wie sie sie empfangen hat: mit einem breiten Lächeln, grüner Knetmasse in der Hand und einem Winken.