Wörgl – An ein dunkles Kapitel Zeitgeschichte erinnert die Ausstellung „NS-Zwangsarbeit – das vergessene Lager in Wörgl“, die 2016 in Kooperation von Heimatmuseumsverein Wörgl und Anne Frank Verein Österreich erstellt wurde und im Juni 2017 im Bundesrealgymnasium Wörgl gezeigt wurde. Ebenso wie die 2016 im Rahmen eines Filmworkshops des Anne Frank Vereins mit Schülern des BRG Wörgl entstandenen Videofilme zum Durchgangslager Wörgl und anderen Erinnerungsstätten an die NS-Vergangenheit in Wörgl.

Vor Kurzem besuchten die Ausstellung neun Klassen der Ober- und Unterstufe des BRG Wörgl im Rahmen des Unterrichtes. Als Guide waren dabei Schüler im Einsatz, die beim Videoworkshop mitgemacht haben. Die Wanderausstellung samt Video­s der Memory-Walks sowie über Hintergründe des NS-Zwangsarbeit und des Durchgangslagers Wörgl kann beim Anne Frank Verein Österreich ausgeliehen werden.

Der Historiker Erich Schreder sammelte zum Durchgangslager Wörgl umfangreiches historisches Material. An der Schnittstelle von Brixentaler Ache und Inn war in Wörgl-Söcking von 1942 bis 1944 das Durchgangslager Wörgl in Betrieb. Es wurde im Dezember 1941 eingerichtet und vom Landesarbeitsamt verwaltet. Das Lager, bestehend aus 18 Unterkunfts- und vier Verwaltungsbaracken samt Entlausungs- und Desinfektionsstation, hatte eine Aufnahmekapazität von 750 bis 800 Personen, teilweise mussten hier bis zu 1200 Menschen leben. Von Mai 1942 bis September 1944 wurden 34 Transporte mit insgesamt 31.759 Personen durchgeschleust. (vsg)