Von Claudia Funder

Lienz – Wer Pepi Wurzer ist, braucht man in Lienz wohl kaum jemandem erklären. Man kennt den charismatischen Mann – etwa, weil er seinen Witz in Bücher fließen lässt und den Erlös stets für den guten Zweck spendet.

Seinen erfrischenden Humor ließ er sich bis ins hohe Alter nie nehmen, obwohl es das Schicksal nicht immer gut mit ihm meinte. So bewegt der 91-Jährige ganz besonders mit zutiefst berührenden Erzählungen, wenn er Einblick in eine denkbar dunkle Lebensphase gewährt.

Mehrere Schlüsselerlebnisse ließen den gläubigen Katholiken bereits in jungen Jahren zum überzeugten Gegner des NS-Regimes werden. Erschütternd war für ihn etwa als Elfjähriger, als der Weg, auf dem in Dölsach die Fronleichnamsprozession stattfinden sollte, mit Hakenkreuzen beschmiert war und seine Mutter versuchte, diese mit Bürste und Wasser zu entfernen. Der Vater wurde des Dienstes verwiesen – ebenfalls ein einschneidendes Ereignis für den Heranwachsenden.

Bald sollte Pepi Wurzer Erniedrigung am eigenen Leib erfahren. „Ich besuchte die neugegründete Oberschule für Jungen“, erzählt er. „Nach der ersten Klasse wollte mich der Direktor aufgrund guter Zeugnisnoten in die Nationalpolitische Erziehungsanstalt nach Stuttgart entsenden – eine NS-Kaderschmiede.“ Als sich der 13-Jährige weigerte, erlebte er fortan einen Unterrichtsalltag voller Furcht und Drangsalierung. „Ich wurde sekkiert und verspottet“, erinnert er sich.“ Bei einem Ausflug zur Dolomitenhütte musste der schmächtige Bub stundenlang im Rucksack einen schweren Stein mitschleppen, der im Anschluss einfach in einen Bach geworfen wurde. „Das war furchtbar“, so Pepi Wurzer über die unvergessene Schikane.

Es sollte noch schlimmer kommen. Während seiner Ausbildungszeit in Innsbruck wurde er ob seiner Überzeugung von der Gestapo verhört und geschlagen. Ein Kinnhaken führte zum offenen Kieferbruch. Es folgten Gefängnisaufenthalt und Gauverbot. Einschüchtern ließ sich der geradlinige junge Mann dennoch nie. Die Erfahrungen formten ihn zum überzeugten Widerstandskämpfer.

1947 holte er die Reifeprüfung nach und wechselte zur Post, wo er von 1980 bis 1988 sogar als Amtsdirektor tätig war. 1982 wurde ihm der Berufstitel Regierungsrat verliehen. Von 1968 bis 1986 war Pepi Wurzer Mitglied des Lienzer Gemeinderates.

Das in jungen Jahren Erlebte hat ihn nachhaltig geprägt. „Es war immer mein Wunsch und Bestreben, dass die Opfer des NS-Regimes nicht vergessen werden“, sagt er. Als Obmann des Bundes der Opfer des politischen Freiheitskampfes Tirol initiierte er die Errichtung eines Mahnmals für die Opfer des Nationalsozialismus, das im Mai 1965 am Vorplatz der Pfarrkirche St. Andrä geweiht wurde – übrigens als eines der ersten in Österreich.

Pepi Wurzer ist heute immer wieder in Schulen zu Gast. Als einziger vom Bildungsministerium anerkannter Zeitzeuge Osttirols gibt er auf bewegende Weise Einblick in seine Erfahrungen während des Schreckensregimes. Er appelliert, sich gegen Gewalt zu stemmen, Menschen mit Würde zu begegnen und die Demokratie zu verteidigen. „Das Interesse der Jugend ist enorm“, freut er sich. „Mich sprechen auch oft junge Leute auf der Straße an.“

Am 5. Mai 2017 ging ein lang gehegter Wunsch von Pepi Wurzer in Erfüllung. Das Mahnmal wurde um die namentliche Nennung der bis dato bekannten Opfer des NS-Regimes in bzw. aus Osttirol ergänzt – im „Buch der Opfer“ aus Metall. Aus gesundheitlichen Gründen war es dem 91-Jährigen nicht möglich, an dem würdevollen Enthüllungsakt teilzunehmen. Mittlerweile war er aber bereits wiederholt vor Ort und freut sich über die Realisierung des Buches, in dem geblättert werden kann. „Es ist ein Höhepunkt in meinem Leben, ich habe lange Zeit darauf hingearbeitet“, betont er.

Pepi Wurzer wurde für sein Engagement mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er die Verdienstmedaille und das Verdienstkreuz des Landes Tirol, das Ehrenzeichen für Verdienste um die Befreiung Österreichs und das Goldene Ehrenkreuz für Verdienste um die Republik Österreich.

Nun wird ihm auch in Lienz eine späte Ehre zuteil. Der Gemeinderat beschloss am Mittwoch einstimmig, dass Pepi Wurzer den Ehrenring der Stadt Lienz erhalten wird.

Der 91-Jährige zeigt sich gerührt: „Ich bin hocherfreut, das ist eine große Auszeichnung. Die Würdigung in meiner Heimatgemeinde ehrt mich ganz besonders.“

Wann die feierliche Überreichung des Ehrenringes erfolgt, steht noch nicht fest.