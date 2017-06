Dittersdorf – Diese Geschichte geht traurig aus: Vier von der Polizei gerettete Entenküken sind nun doch tot. Die kleinen Vögel waren am Mittwoch von aufmerksamen Polizeibeamten von der Fahrbahn der A 9 nahe Dittersdorf in Thüringen gerettet worden. Von ihrer Mutter gab es keine Spur. Die Küken wurden anschließend in einer Gärtnerei bei Schleiz abgegeben. Dort habe nun vermutlich eine Katze sich die kleinen Vögel geholt, sagte der Inhaber des Gärtnereibetriebes der Deutschen Presse-Agentur.

Die Enteneltern und mehrere Geschwister waren am Mittwochmorgen offensichtlich unter die Räder der Autos geraten. Eine Streife hatte dann die vier überlebenden Küken entdeckt, den Verkehr gestoppt und die gefiederten Waisenkinder eingesammelt. In der Gärtnerei hättten die Tiere eigentlich aufgepäppelt werden sollen. (dpa)