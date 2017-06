Innsbruck – Die Aufarbeitung der teilweise massiven Missstände in Tirols Altenwohnheimen ist abgeschlossen. Zumindest was jene konkreten Fälle betrifft, die die Volksanwaltschaft in ihrem Bericht Anfang Mai kritisiert hatte. Bei insgesamt 28 Kontrollen in Tiroler Alten- und Pflegeheimen ist die Kommission 1 der Volksanwaltschaft zum Teil auf unhaltbare Zustände gestoßen – unter anderem in einem Heim etwa auf inkontinente Heimbewohner, die ungewaschen und ungewickelt die Nächte in ihrem eigenen Kot und Urin lagen.

Die Tiroler Landesregierung kündigte in der Folge ein Maßnahmenpaket an, das unter anderem eine häufigere Überprüfung der Heime, mehr Zeit für die Pflege sowie zusätzliche Pflegekräfte vorsieht. Außerdem wurde eine Expertenkommission aus Vertretern des Landes, der Landessanitätsdirektion, der Abteilung Soziales, des Gemeindeverbandes, der Stadt Innsbruck, der Heimanwaltschaft sowie der ARGE Tiroler Heime bestellt, die sich mit den durch die Volksanwaltschaft aufgezeigten Fällen beschäftigen sollte. Mittlerweile liege der Bericht der Kommission vor, heißt es aus dem Landhaus. Die Experten hätten die Vorfälle aufgearbeitet und Empfehlungen für das weitere Vorgehen formuliert. Das Ergebnis soll möglichst noch im Juni der Öffentlichkeit vorgestellt werden, heißt es. (np)