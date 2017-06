Von Matthias Reichle

Kappl – „Hier stößt das vielen sauer auf“, erklärt ein betroffener Elternteil, der anonym bleiben will. „Es ist nicht im Sinn von uns allen, weder der Eltern noch jener ohne schulpflichtige Kinder, dass man uns die Volksschule Holdernach nehmen will.“ Im Kappler Ortsteil und im ebenso betroffenen Weiler Langesthei regt sich Widerstand, seit bekannt wurde, dass die Bildungseinrichtung von der Schließung bedroht ist. Heuer drücken dort noch knapp 30 Kinder die Schulbank. Spätestens im Herbst 2019 ist aber Schluss – so der Beschluss des Gemeinderats.

Inzwischen haben Eltern Unterschriften gesammelt und mit Stellungnahmen an das Land und die Gemeinde geschickt. Unterschrieben haben nicht nur viele Betroffene, sondern auch Gemeindebürger ohne schulpflichtige Kinder.

Es gehe nicht nur um den Erhalt einer guten Schule, wie sie sagen, es ginge auch ein Zentrum im Weiler verloren. Man habe kein Gasthaus, wo man zusammensitze, aber eine Schule, wo man sich trifft. Der Zusammenhalt sei wichtig,

In der Gemeinde wartet man auf die Bewilligung des Landes. Das Dorfparlament hatte im Februar einstimmig beschlossen, die Schulsprengel Holdernach und Perpat aufzulösen und die separaten Schulen bis spätestens zum Schuljahr 2019/20 zu schließen. Ab dann sollen alle Kappler Kinder im neuen Gebäude der Volksschule Kappl-Dorf, das derzeit neben der Neuen Mittelschule Paznaun errichtet wird, untergebracht werden. Bis Herbst soll es fertig sein.

In den beiden Ortsteilen Perpat und Holdernach reagierte man unterschiedlich. In Perpat entschieden sich in einer Befragung alle bis auf eine Familie dafür, ihre Kinder bereits ab Herbst in die neue Schule ins Tal zu schicken. Weshalb die Schulschließung vom Gemeinderat vorgezogen wurde, wie Bürgermeister Helmut Ladner erklärt. Der Landesschulrat habe das befürwortet. Für die VS Perpat soll das Aus also bereits ab September kommen. In Holdernach stimmten alle Familien für einen Schulbesuch in ihrer „alten“ Schule. „23 Schüler sind im Herbst für Holdernach gemeldet“, so Ladner – „sie beharren auf ihre Schule.“ Mittelfristig müsse sie aber geschlossen werden. Für den Gemeinderat waren die sinkenden Schülerzahlen der Grund für das Ablaufdatum der beiden Volksschulen. Auch auf Holdernach kämen geburtenschwache Jahrgänge zu – wenn auch nicht auf Dauer, wie die Eltern entgegnen. „Wir werden noch einmal im Gemeinderat darüber reden“, betont Ladner zum Fall Holdernach. Er erwartet bis Ende Juni, Anfang Juli eine Entscheidung vom Land.