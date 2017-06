Kappl – „Am 6. Mai 1817 wurde diese Trommel gemacht und zugleich die Musikkapelle unter dem damaligen Chorleiter Johann Grissemann gegründet.“ Diese Inschrift in einer alten Trommel bekundet das Gründungsdatum der Musikkapelle Kappl, nachzulesen auf ihrer Homepage.

Dokumente über die Anfänge der Kapelle im 19. Jahrhundert sind spärlich. Paznaun-Kenner Josef Walser hat zumindest drei Berichte über Ausrückungen gefunden.

Die älteste Erwähnung datiert aus dem Jahr 1841. „Erzherzog Johann besuchte am 3. Juli 1841 das Paznaun“, heißt es in der Original-Chronik von Johann Christian Zangerl. „Von Landeck anreisend wurde er bei der Niederhofer Kapelle in Kappl von der Geistlichkeit, Anwalt Joseph Zürcher, eine Schützenkompanie von 50 Mann und 15 Musikanten empfangen.“

Der laut Walser erste Zeitungsbericht findet sich am 30. Juni 1856 in der Volks- und Schützenzeitung für Tirol und Vorarlberg. „Erzherzog Carl Ludwig kam am 16. Juni 1856 mit Gefolge aus dem Montafon über das Zeinisjoch ins Paznaun. Er übernachtete im Wirtshaus Goldener Adler in Ischgl und wurde tags darauf von der Kappler Bevölkerung, von der Schützenkompanie und Musikkapelle enthusiastisch empfangen.“

Schließlich berichtet der als Chronist tätige Ischgler Pfarrer Roman Schranz (1846–1907): Bei der Eröffnungsfeier der Heidelberger Hütte am 19. August 1889 „besorgte die aus 14 Mann bestehende, eigens zur Feier bestellte Musikkapelle von Kappl die Musik und trug zur Verherrlichung des ohne den geringsten Misston verlaufenden Festes nicht wenig bei“. Die Vorfeier im Ischgler Gasthaus Post umrahmte ebenfalls die Kappler Musi. (hwe)