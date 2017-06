Von Marco Witting

Innsbruck – Rund um das Apostelfest Peter und Paul am 29. Juni finden traditionell viele Priesterweihen statt. Viele, das ist in diesen Kirchentagen relativ. Der Tiroler Christian Hauser, derzeit Diakon in Wörgl, erfährt die Weihe an besagtem Tag im Salzburger Dom. Er ist damit der einzige heimische Kandidat in diesem Jahr in der Erzdiözese Salzburg. Zwei weitere Tiroler sind dort im Propädeutikum, dem Vorbereitungslehrgang für das Priesterseminar.

In der Diözese Innsbruck sieht es eigentlich noch schlechter aus. Während man händeringend auf die Bischofs­ernennung wartet, gibt es heuer keine Weihe eines neuen Pfarrers. Zum Priesterseminar in der Landeshauptstadt gehören aktuell 20 Männer aus den Diözesen Innsbruck, Feldkirch und Linz. Für Vorarlberg stehen heuer insgesamt drei Priesterweihen an. Österreichweit sind es nach aktuellem Stand 18, meldete vor wenigen Tagen Kath­press. Ein unterdurchschnittlicher Wert. 2016 waren es noch 28 Männer, die den wesentlichen Teil ihrer Ausbildung in Österreich absolvierten. Seit rund einem Jahrzehnt gibt es Jahr für Jahr knapp 25 bis 35 neu geweihte Pfarrer. Einen Ausreißer nach oben gab es 2011 mit 39 Kandidaten, die geweiht wurden. Insgesamt leben und wirken in Österreich aktuell rund 4000 katholische Priester.

Der Mangel an Seelsorgern ist nicht neu. Er verschärft sich aber damit neuerlich. Wobei in den heimischen Pfarren dies noch nicht ganz so spürbar wird, zumindest wenn man bei den beiden Diözesen nachfragt. Im Tiroler Teil der Erz­diözese gibt es aktuell 55 Pfarren – 17 Pfarrverbänd­e. 31 Priester. „Besetzt ist de facto alles“, heißt es aus der Pressestelle in Salzburg. Insgesamt 231 Pfarrer (davon 47 Ordenspriester und 30 aus anderen Diözesen) gibt es in den Gemeinden der Diözese Innsbruck. Unbesetzte Pfarren gibt es auch hier nicht – mit der Einschränkung, dass natürlich vieles schon in die Seelsorgeräume eingegliedert ist und mitbetreut wird. Von den 75 in Innsbruck geplanten Seelsorgeräumen sind mittlerweile 63 errichtet.

Bundesweit gesehen sind die Neupriester zwischen 29 und 57 Jahre alt. Zehn kommen aus Orden und ordensähnlichen Gemeinschaften, acht sind Diözesanpriester. Unter den Weihekandidaten befinden sich erneut „Spätberufene“ wie ein früherer Physiker, ein ehemaliger Flugzeugmechaniker und ein gelernter Gärtner. Die Neupriester tragen auch zur wachsenden Internationalität im heimischen Klerus bei: Elf von ihnen sind in Österreich geboren, die anderen stammen aus Deutschland, Polen, Indien und Vietnam.

Immerhin konnte man sich in Innsbruck gestern über eine Diakonenweihe und einen Bischof freuen. Wenn auch nur kurzfristig: Der Aachener Weihbischof Karl Borsch weihte gestern in der Pfarre Mariahilf den 63-jährigen Norbert Rutschmann aus der Innsbrucker Niederlassung der Herz-Jesu-Mission zum Diakon.