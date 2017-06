Von Agnes Dorn

Imst – Die Bezirkshauptstadt kann wohl als Vorzeige­gemeinde in Sachen Freiwilligenarbeit bezeichnet werden, denn zahlreiche von der Stadt und dem Regionalmanagement unterstützte Projekte zeugen von einer Unterstützung der in Imst untergekommenen Flüchtlinge.

Auch besonders das vom Integrationsbüro unter der Leitung von Kirsten Mayr organisierte ABC-Café, das noch bis Ende Dezember als Leader-Projekt gefördert wird, trägt zu einem gelungenen Miteinander bei. An einem Tag der Woche treffen sich derzeit 25 bis 30 Frauen, um sich in einem ungezwungenen Rahmen auszutauschen.

Ein weiterer Wochentag ist speziell für Männer reserviert und weitere zwei Tage geben Eltern die Möglichkeit, mit ihren Kindern gemeinsam den Tag im ABC-Café zu verbringen.

„Wir hoffen, dass die Gemeinde das ABC-Café weiterhin unterstützt. Der rote Faden darf nicht verloren gehen“, hofft Stadträtin und Obfrau des Regionalmanagement Imst, Brigitte Flür, auch nach Ablauf der Förderung auf eine Weiterführung des Cafés. Und auch Regio-Geschäftsführer Markus Mauracher streut dem Projekt Rosen: „Genau durch diese Initiativen lebt die Stadt.“

Was in Imst so vorbildhaft funktioniert, soll nun auch in die Regionen hinausgetragen werden. Mittels des vom Regionalmanagement geförderten und vom Freiwilligenzentrum unter der Koordination von Marlies Trenkwalder durchgeführten Projekts „Marjam“ sollen auch außerhalb der Bezirkshauptstadt geflüchtete Frauen auf ihrem Weg in die Gesellschaft unterstützt werden.

Zu diesem Zweck ist die Umsetzung von dreierlei Maßnahmen geplant: Zum einen sollen interkulturelle Frauencafés in den Regionen eingerichtet werden, die ähnlich dem ABC-Café in Imst Frauen einen Raum zum gegenseitigen Austausch bieten sollen. Weiters werden Workshops ehrenamtliche Helfer bei ihrer Arbeit unterstützen.

Und als dritter Schwerpunkt sollen Patenschaften von hiesigen Frauen den Neuhinzugezogenen für ein halbes Jahr Unterstützung bieten. Erste Gespräche mit Ehrenamtlichen und diversen Einrichtungen haben bereits stattgefunden. Außerdem ist eine Informationsveranstaltung für den Herbst in Planung.