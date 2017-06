Von Simone Tschol

Reutte – Eine Traube von Schülern schart sich knapp nach Ertönen der Pausenklingel um den Verkaufsstand im Hof der Neuen Mittelschule Königsweg. Wer nun aber glaubt, dort würden Süßigkeiten reizen, der irrt gewaltig. Im Gegenteil: Vollkornbrote mit selbst gemachten Frischkäse-Aufstrichen, Milchshakes, frische Säfte und Joghurt locken die Schüler in Scharen an.

Vor knapp zwei Jahren hat sich die NMS Königsweg dem Projekt „Gesunde Schule“, einer Initiative von Tiroler Gebietskrankenkasse und Land Tirol, angeschlossen. Seither gibt es nicht nur gesunde Pausensnacks, sondern auch viel mehr Bewegung während der unterrichtsfreien Zeit. Gerda Bubendorfer, Lehrerin und Teamleiterin des Projekts, ist vom Erfolg und den „Nebenwirkungen“ ganz fasziniert: „Es ist nicht zu glauben, aber inzwischen ist es an der Schule viel leiser, als es früher der Fall war.“ Bubendorfer führt dies aber auch auf die vergrößerte Angebotspalette zurück: „Die Kinder haben inzwischen viele Möglichkeiten, sich während der Pausen mit irgendwas zu beschäftigen, das ihnen Spaß macht.“

Neben der Sensibilisierung für gesunde Ernährung und diversen Bewegungsangeboten – draußen wie drinnen – kommt auch das so genannte „Buddy-Projekt“ sehr gut an. Bubendorfer: „Die Buddys sind Schüler, welche Verantwortung übernehmen, indem sie beispielsweise während der bewegten Pause die Aktivitäten im Hof organisieren. Andererseits haben acht davon auch eine Ausbildung zum Streitschlichter gemacht. Und ihnen gilt meine allergrößte Hochachtung. Wie sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen umgehen, ist wirklich vorbildlich.“

Weitere Bausteine, die zur „Gesunden Schule“ beitragen, sind Gewaltprävention, die Stärkung der sozialen Kompetenzen, soziales Engagement sowie Erste-Hilfe-Auffrischungskurse für Lehrpersonen.

In den zwölf Klassen der NMS Königsweg – pro Schulstufe gibt es je eine Klasse mit Schwerpunkt Sport – werden derzeit 262 Schüler von 40 Lehrpersonen unterrichtet. Und Direktor Hanspeter Wagner hat die Devise „Schule zum Wohlfühlen“ ausgerufen. Inzwischen wurden in allen Stockwerken Wohlfühlräume geschaffen, in die sich die Schüler zurückziehen können. Wagner: „Wir haben versucht, allein schon durch das Mobiliar eine heimelige Atmosphäre zu schaffen.“ Auch der offene Schulbeginn ab 7.15 Uhr morgens habe viel zum guten Klima in der Schule beigetragen. „Seit wir das eingeführt haben, ist es morgens auffallend ruhig im Gebäude. Die Kinder haben Zeit zum Ankommen, manche schauen vor Prüfungen nochmal in ihre Unterlagen oder nutzen einfach nur das Angebot ,Lesen vor 8‘“, so Direktor Wagner.

Wichtig sei, da sind sich Bubendorfer und Wagner einig, dass die Kinder keinen Druck verspüren, sondern gerne lernen und damit Erfolg haben. Die sei nur möglich, wenn alle – nicht nur Lehrer und Schüler, sondern auch die Eltern – mitziehen. „Und das tun sie“, hält Wagner fest.