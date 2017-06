Von Christoph Blassnig

Nußdorf-Debant – 20 Jahre ist es her, dass in der Marktgemeinde Nußdorf-Debant die ersten Schritte für ein viertes Osttiroler Wohn- und Pflegeheim gesetzt wurden. Noch unter BM Josef Altenweisl wurde damals das 5000 Quadratmeter große Grundstück in Alt-Debant angekauft. „Schließlich haben wir diese Fläche kostenlos zur Verfügung gestellt und dazu die Erschließungskosten übernommen – insgesamt ein Betrag von 800.000 Euro“, erklärte BM Andreas Pfurner anlässlich der offiziellen Einweihung am Samstag.

Im November wurde das erste Drittel des Neubaus mit dreißig Bewohnern und insgesamt zwanzig Beschäftigten in Betrieb genommen. „Im Vollausbau werden wir hier siebzig Arbeitsplätze zählen – damit wird dieses Zuhause zu einem der größten Arbeitgeber in der Gemeinde“, so der Bürgermeister, der auch Synergien für örtliche Wirtschaftsbetriebe im Bereich Gesundheit, Lebensmittel und Kunsthandwerk sieht.

LH Günther Platter gratulierte dem Gemeindeverband zum „wohl schönsten und einem der größten Wohn- und Pflegeheime in Tirol“. Insgesamt stelle man im Land rund 6000 Pflegeplätze zur Verfügung und beschäftige etwa ebenso viele Mitarbeiter. „Wir sind unserer Elterngeneration dankbar und erweisen ihr so unseren Respekt.“ Besonders und zur Nachahmung im Bundesland empfohlen sei der Betrieb von nun vier Wohn- und Pflegeheimen im Bezirk unter einer gemeinsamen Verwaltung. Neben der Kostenersparnis ermögliche dieser die Umsetzung und Weiterentwicklung einheitlicher Standards in der Pflege.

Verbandsobfrau Elisabeth Blanik sparte ebenfalls nicht mit Lob: „Wir dürfen stolz sein auf eines der innovativsten Wohn- und Pflegeheime in Tirol, was das Gebäude und die Pflegephilosophie betrifft.“

Dass vor vier Jahren aus dem europaweit ausgeschriebenen Architektenwettbewerb ein Grazer Büro mit mehrfach Osttiroler Wurzeln als Sieger hervorgegangen sei, habe sich in der Umsetzung „Stück für Stück als Glücksfall herausgestellt“. Finanziell sei mit der exakten Einhaltung der veranschlagten Baukosten von 13,6 Mio. Euro eine Punktlandung geglückt, „und das unter Verwendung hochwertigster Materialien“. Neue Unterstützung durch das Land werde für die Heime in Matrei und Lienz notwendig. „Wir konnten hier zeigen, dass wir sorgfältig und sparsam mit diesen Mitteln umgehen“, so Blanik.

Für sein Team sprach Architekt Anton Mariacher zum Bauwerk. Eingebettet in die dörfliche Struktur im Ortsteil Alt-Debant habe man mit typischen Erwartungen gebrochen und die üblicherweise im Sockelgeschoß untergebrachten Gemeinschafts- und Gesellschaftsräume auf alle vier Ebenen verteilt. Je Obergeschoß sind drei Wohngemeinschaften zu zehn Bewohnern rund um einen Innenhof angeordnet. „Dorfstruktur statt Vorstadtstruktur“ nennt Mariacher das Konzept. „Der großzügige Einsatz von Glas bietet Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen raffinierte Ein-, Durch- und Ausblicke.“ Niemand sei an seine Wohngemeinschaft gebunden. „Wer anderswo einer Gruppe ansichtig wird, kann sich anschließen. Überall ist ein Angebot, nirgends Verpflichtung.“ Eine Dachterrasse kann mit Pflegebetten und Rollstühlen befahren werden.

Alle notwendigen technischen Einrichtungen zu Brandschutz, Überwachung und Versorgung seien möglichst im Verborgenen gehalten, um Behaglichkeit herzustellen. „Vollpflege rund um die Uhr, Heimat sowie Kommunikation mit der direkten und weiteren Nachbarschaft nach innen und außen ist gewährleistet“, erklärt der Architekt. Neben Mariacher stammen auch Patrick Reynolds und Barbara Weingartner aus Osttirol. Aris Zois komplettiert das Planerquartett, das in Graz ein Büro betreibt.