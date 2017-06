Von Claudia Funder

Tristach – Manchmal sind es scheinbare Kleinigkeiten, die dennoch überfordern – vor allem, wenn die Familienstruktur nicht ausreicht oder fehlt. Ist ein Alleinstehender etwa bettlägrig und benötigt ein Medikament, brauchen Kinder beim kurzfristigen Ausfall ihrer Mutter Betreuung oder wird für einen betagten Menschen der Wechsel einer Glühbirne zum Kraftakt – Beispiele gibt es viele.

Genau hier setzt die Tristacher Initiative „Z’ammhelfen“ an, die in plötzlich eintretenden Ausnahmesituationen zur Stelle ist. Die Idee wurde während Konzilstagen geboren, erzählt Sigrid Ortner über den Impuls, der ein religiöser war. „Nächstenliebe geht aber über die Kirche hinaus, deshalb wollte ich die Initiative im Jahr 2014 neutral starten.“ Über einen Aufruf in der Gemeindezeitung fanden sich weitere Interessierte, die sich aktiv einbringen wollten, so Ortner. Ein zehnköpfiges Team formierte sich. Gemeinsam wurde der Bedarf abgeklopft, wo überall im täglichen Leben Unterstützung nötig und sinnvoll wäre.

Der Helferkreis aus engagierten Frauen und Männern bietet im Ort seitdem mehrere Schwerpunkte an. Da gibt es einmal den Hol- und Bringdienst, der schnelle Besorgungen erledigt oder Rezepte und Medikamente liefert. Weiters werden kleine handwerkliche Aufgaben in Haus und Garten erledigt. Beim Besuch alter Menschen wird gespielt, geplaudert und gemeinsam spazieren gegangen. Im Fokus stehen aber auch junge Familien. Kindern wird etwa kurzfristig bei Hausaufgaben geholfen. „Wir haben uns auch in der Schule als Lesepaten gemeldet“, erzählt Elfriede Passegger. Von Jänner bis vor Ostern half man damit jenen, die sich schwertun, auf die Sprünge. Und Aushilfe gibt es auch bei einem plötzlichen Krankheitsfall in der Familie.

„Wir helfen ehrenamtlich, vertraulich, spontan, aber nicht dauerhaft“, erklärt Ortner das Konzept. Man sei keine Konkurrenz zu bestehenden Hilfseinrichtungen, sieht sich vielmehr als Ergänzung. Ein Anruf genügt, dann kommt in Tristach die Hilfe von Haus zu Haus in Gang – unmittelbar, ohne Termin. „Z’ammhelfen“ ist also nicht bloß ein Motto, sondern wird aktiv gelebt.

„Wir wollen noch mehr auf die Familien zugehen“, erklärt Passegger. „Vielen fällt es nicht leicht, Hilfe anzunehmen.“ Diese Hemmschwelle zu senken, sei eines der Ziele.

Über die Gemeindegrenze hinaus bekannt wurde die Initiative übrigens mit der „Caffè sospeso“-Aktion, als sie diese heuer nach Osttirol holte. Das Projekt lief sensationell an. Bisher wurden bereits rund 800 Gutscheine für „verschobene“ Kaffees und Eiskugeln gekauft, die im Lienzer Sozialladen SoLaLi an Bedürftige verteilt werden.

Wer in Tristach Hilfe der Ini­tiative „Z’ammhelfen“ in Anspruch nehmen oder aber sich selbst ehrenamtlich einbringen will: Tel. 0699/11004919.