Oberndorf – „Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, ein Dorf – Oberndorf in Tirol“. Mit diesen Worten beginnt ein Imagefilm, der aus einem besonderen Grund in Auftrag gegeben wurde und derzeit auf der Gemeindehomepage zu sehen ist: Der Ort mit knapp 2200 Einwohnern wurde am 1. Juli 1927 eine selbstständige Gemeinde – also vor 90 Jahren. Bis dahin war Oberndorf eine Fraktion der Nachbargemeinde St. Johann. Anlässlich des Jubiläums findet vom 1. bis 8. Juli im Ort eine Veranstaltungsreihe mit dem Namen „Woche der Gemeinde“ statt, wie Bürgermeister Hans Schweigkofler und Chronist Jochen Burger kürzlich bei einem Pressegespräch erklärten.

Den Anfang macht die Enthüllung eines Gedenksteins mit wichtigen Daten für die Gemeinde beim Kriegerdenkmal. „Wenn man durch Oberndorf geht, findet man nichts über die Geschichte“, nennt Schweigkofler den Grund für die Aktion. Die „Zeittafel“ wurde laut Burger achtmal überarbeitet, bis sie den Erwartungen entsprach. „Gäste und Einheimische werden einen Überblick über die Entstehung unseres Ortes haben“, freut sich der Bürgermeister.

Einige Meilensteine in der Geschichte seien hier kurz erwähnt: Die ersten Menschen, die sich in der Gemeinde ansiedelten, dürften Illyrer gewesen sein (1200–1090 v. Chr.). „Der älteste Hof Oberndorfs in Wiesenschwang wurde 1073 erstmals erwähnt“, erzählt Burger. 1539 wurden Silber- und Kupfervorkommen am Rerobichl nordwestlich von Oberndorf entdeckt. Zeitweise arbeiteten dort um die 1700 Werksleute. Der „Heilig-Geist-Schacht“ mit 880 Metern war zu dieser Zeit der tiefste Schacht Europas.

Der technische Fortschritt erreichte den Ort im Jahr 1875 mit dem Bau der Giselabahn. Die Bahn wurde nach der zweiten Tochter von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Frau Elisabeth von Österreich-Ungarn, Erzherzogin Gisela Louise Marie von Österreich, benannt. (miho)