Von Michael Mader

Kufstein – Im Auftrag des Amtes der Tiroler Landesregierung wurden im Bereich Kufstein Abflussuntersuchungen am Inn und an der Weißache durchgeführt, um die verschiedenen Gefahrenzonen ausweisen zu können. Laut Lukas Umach, Mitarbeiter in der Abteilung Schutzwasserwirtschaft und Gewässerökologie, beschränkt sich die rote Gefahrenzone im Wesentlichen auf das Flussbett des Inns und der Weißache. „Derzeit sind wir in Kufstein auch bei größeren Ereignissen sehr gut aufgestellt“, merkte Bürgermeister Martin Krumschnabel an.

Allerdings sind am Inn flussaufwärts ab der Mündung der Weißache flussnahe Flächen als gelbe bzw. rot-gelbe Zonen ausgewiesen, wobei aber keine Gebäude betroffen sind. Im Stadtgebiet flussabwärts von der Weißache bis zum Spar­chenbach befindet sich ein schmaler Geländestreifen bei der Autobahnbrücke im Restrisikobereich bzw. ist auf der gegenüberliegenden rechtsufrigen Seite eine Fläche als gelbe Zone ausgewiesen. An der Weißache wiederum finden sich unter anderem gelbe Zonen im Bereich der Schwoicher Brücke.

Eine Bebauung in der gelben Gefahrenzone ist unter Einhaltung bestimmter Auflagen möglich. Bei den Gefahrenzonenplänen handelt es sich um Fachgutachten, mit denen allerdings nichts verordnet wird, obwohl sie ein umfangreiches Prüf- und Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Wie Umach erklärte, wurden die entsprechenden Werte durch Erkenntnisse aus dem Hochwasser von 2005 gewonnen. Weiters durch Überflüge inklusive Gelände-Scans und zahlreiche Messungen vor Ort. Alle Werte wurden schließlich in den Computer eingegeben und ein Modell errechnet.

Für die Stadtgemeinde ist die Gefahrenzonenausweisung ein wesentlicher Bestandteil für die künftige Bau- und Raumordnung.

Zudem hat man in Kufstein auch insofern sehnlichst auf den Gefahrenzonenplan gewartet, als aufbauend auf die derzeitigen Erkenntnisse der Hochwasserschutz für den Mitterndorfer Bach erstellt wird, den Gemeinderat Horst Steiner wiederholt einforderte. „Wir brauchen das wirklich sehr dringend“, bekräftigte auch Bürgermeister Martin Krumschnabel. Die Förderungen für Baumaßnahmen am Mitterndorfer Bach wären sehr hoch, ohne entsprechenden Plan allerdings gleich null.