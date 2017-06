Serfaus – Die Erfolgsgeschichte des gelebten Benefizgedankens in Tirols Skidimension Serfaus-Fiss-Ladis geht weiter. Mit der Rekordspende von 66.000 Euro, die je zur Hälfte an die beiden Tiroler Organisationen „Help for Kids“ und „Schritt für Schritt“ am Montag übergeben wurde, sorgten die Seilbahner der Plateau-Region – die Geschäftsführer Georg Geiger, Stefan Mangott (Komperdellbahn Serfaus) sowie Benny Pregenzer und Hubert Pale (Fisser Bergbahnen) – für glänzende Augen bei den Vertretern der beiden sozialen Einrichtungen. Bettina Hölzl und Susanne Schöllenberger (Schritt für Schritt) sowie Harald Lederer (Help for Kids) durften die Schecks im Serfauser Erlebnispark Hög übernehmen.

Die Rekordspendensumme ist das Ergebnis der 11. „Charity Adventure Night“ in Serfaus. 18 Aufführungen im vergangenen Winter lockten rund 33.000 Gäste. In Serfaus feierte man bereits 15 Jahre Adventure Night mit insgesamt 550.000 Besuchern.

Für kommenden Winter haben die Seilbahner das Motto „Love is in the Air“ verkündet. Auch bei der 12. Charity Adventure Night im April 2018 steht der Benefizgedanke im Mittelpunkt. (za)