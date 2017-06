Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der Klausenwald als riesige Vorfeldtoilette für Ehrenberg und die High­line. Nichts anderes ist für Daniela Bentschitsch das Areal rund um die Parkplätze Süd, wo sich die Touristen mangels Toiletten in Scharen im Wald erleichtern. „Es ist eindeutig, dass die Highline-Besucher den Wald als Toilette und Abfalleimer benutzen. Was ich kürzlich wieder einmal zu sehen bekam, war einfach nur ekelerregend und ist für Menschen, die sich an der Natur erfreuen, nicht mehr erträglich“, erklärt die Reuttenerin erbost. Weit und breit gebe es kein Klo, aber die Parkplatzüberwachung funktioniere, ätzt sie. Von Weitem sei der Uringeruch zu riechen, wenn man vom Klausenwald komme. Die Naturliebhaberin, die jeden Tag im Wald unterwegs ist, hat die mit weißen Taschentuchresten übersäten Flächen fotografiert, auch schon direkt Besucher während ihrer Erleichterung.

Bentschitsch ist auch erbost, wie man sie – sie hat versucht, sich offiziell zu beschweren – ins Leere laufen gelassen habe. „Nicht einmal den Namen des Obmanns des Burgenvereins konnte man mir an der Kasse sagen. Und die Gemeinde Reutte wollte auch nichts damit zu tun haben und hat mich gleich weiterverwiesen.“

Die Reuttenerin will Touristen keinen Vorwurf machen: „Was sollen sie schon tun, wenn nur innerhalb der Klause Klos zu finden sind. Wie das alles mit den Intentionen eines Naturparkhauses (das auch in der Ehrenberger Klause angesiedelt ist – Anm. d. Red.) in Einklang gebracht werden kann, ist mir ein Rätsel.“

Unterstützung bekommt Bentschitsch von Reuttes Grünen. Barbara Brejla: „Wir, also der damalige Gemeinderat Helmut Hein und ich, haben im Gemeinderat im Vorfeld des Highline-Baus mehrfach angefragt, wie man sich eigentlich die Versorgung mit Toiletten vorstelle. Niemanden hat das interessiert. Was sich nun abspielt, ist wirklich schlimm. Oben gibt es ja nirgends etwas, nur im Bereich der Klause. Auf beiden Seiten der Highline keine Klos, auch bei den neuen Parkplätzen ist nichts, oder am Schlosskopf oder am Fort Claudia.“ Wer länger wandere, erleichtere sich dann eben in der Nähe des Autos, bevor die Reise weitergehe.

Brejla will auch gar nicht das Thema Wasserschutzgebiet und Quelle Klausenwald groß hochspielen, was vor allem die Gemeinde Breitenwang betreffen würde. Der Kommunalpolitikerin sind die hohen Kosten von öffentlichen Toiletten – etwa Isserplatz mit 25.000 €/Jahr – bewusst: „Aber irgendeine kleine pipifeine Kabine wird man wohl aufstellen können.“ Die Tierärztin will die Problematik erneut in den Reuttener Gemeinderat tragen.

Dietmar Koler, Obmann der Burgenwelt Ehrenberg, ist angesichts der Vorwürfe verwundert. „Ich höre von der angeblichen Problematik zum ersten Mal. Weder Geschäftsführer noch Hausmeister waren je damit konfrontiert. Wir gehen die Wege mehrmals täglich ab und kontrollieren alles. In den Wald gehen wir natürlich nicht hinein.“ Koler verweist darauf, dass rund 20 WC-Anlagen in der Klause, also im Salzstadel, Gasthof Klause und Besucherzentrum, für einen Ansturm wie die Ritterspiele ausreichen würden. „Und jetzt soll das alles zu wenig sein? Sollen wir den Leuten mit Klopapierrollen hinterherlaufen?“ Außerdem werde gerade der Schloss­anger um Hunderttausende Euro saniert und dort würden zusätzlich Toiletten nahe dem Eingang zu Highline und Ruine errichtet.

Dem Reuttener Unternehmer erscheint die 300 Meter lange Strecke zwischen den Parkplätzen Süd und dem WC-Hotspot Klause mehr als zumutbar, wenn eine Toilette benötigt werde. „Was ist dann auf die Dürrenberger Alm, entlang des Lechwegs oder früher auch um den Urisee – da gibt es auch nirgendwo Klos. Kein Mensch regt sich darüber auf.“ Dietmar Koler will gar nicht abstreiten, dass auf Ehrenberg Freiluftklos benutzt werden. „Aber das sind dann Unverbesserliche. Da sind wir wirklich nicht mehr schuld daran.“