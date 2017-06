Von Angela Dähling

Fügen – Ein Schwimmbecken im eigenen Garten, das ist für manche ein Traum, dem vieles untergeordnet wird. Dass man bei der Erfüllung dieses Traumes einen kühlen Kopf bewahren und der Realität ins Auge schauen sollte, wird dem Fügener Viktor Dornauer jetzt bewusst. Denn sein 2014 errichteter Pool sorgt in der Umgebung gleich aus mehreren Gründen für Aufregung.

Er ist nicht bauverhandelt, steht in der roten Zone nahe des Moosbachs und wurde mitsamt Liegefläche dazu noch zur Hälfte auf fremdem Grund errichtet, genauer gesagt auf Gemeindegrund. „Ich habe erst kürzlich davon erfahren. Aktenvermerke meines Vorgängers gibt es dazu nicht“, sagt Bürgermeister Dominik Mainusch. Er sei „nicht glücklich damit“ und diese Vorgehensweise sei grundsätzlich zu verurteilen. Es dürfe da auch keine Toleranz geben, so der Gemeindechef. Aber Lösungen scheint es dennoch zu geben, die einen Rückbau dann doch nicht erforderlich machen.

Es ist die Wildbach- und Lawinenverbauung, die hier offenbar maßgeblich über Abriss oder Legalisierung entscheidet. Während ihre erste Stellungnahme negativ war, sieht WLV-Gebietsbauleiter Josef Plank nach Verhandlungen mit Viktor ­Dornauer auch positive Aspekte. „Die Liegefläche muss weg, aber das Schwimmbecken aus unserer Sicht nicht unbedingt. Denn die Betonbeckenkonstruktion stabilisiert den Uferbereich“, sagt er. Die Bachverbauung sei in fünf bis zehn Jahren geplant.

Dornauer sieht damit Land in Sicht. „Die Behörden sind informiert und die Sache ist jetzt am Laufen“, sagt er. Die Liegefläche habe er wie gewünscht bachseitig rückgebaut, wodurch sein Bauwerk auch weniger Gemeindegrund beansprucht. Nämlich nur noch 37 m². „Diesen Gemeindegrund kaufe ich, das ist mit dem Bürgermeister schon besprochen“, sagt er. „Ich wollte für die Enkel was Nettes zum Schwimmen bauen und dachte, dafür braucht man keine Baugenehmigung. Im Nachhinein ist man immer gescheiter“, sagt er und dass ihn die Sache schon einiges gekostet habe.

In der Umgebung sehen etliche den Fall kritisch. „Man kann doch nicht einfach drauflosbauen und sich dann das Ganze einfach nachher so richten lassen, dass es passt. Wenn das jeder täte!“, meint ein Anrainer.

Bürgermeister Mainusch meint: „Nachdem die WLV ihre Zustimmung aufgrund der Stützmauer in Aussicht stellt und es damit nützliche Synergien gibt, lässt sich eine Sanierung des Schwarzbaus argumentieren. Sofern natürlich die rechtlichen Bestimmungen für eine nachträgliche Genehmigung eingehalten werden können.“ Ansonsten müsste der Pool rückgebaut werden.