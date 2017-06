Eben – Einst war es eine Unterkunft für Stollenarbeiter, später ein Wehrertüchtigungslager, dann ein Flüchtlingslager und zuletzt ein Ferienheim. Die Rede ist von der Achenseer Museumswelt, die nun seit 15 Jahren besteht. „Bewerber hat es mehrere gegeben, darunter waren auch Glücksritter. Die Entscheidung, das Ganze dem Museumsverein zu überlassen, war die richtige“, betonte BM Josef Hausberger (Eben) beim Festakt zum kleinen Jubiläum. Ein Abriss hätte 70.000 Euro gekostet – und die habe man viel besser in den Museumsverein unter Museumsdirektor Erwin Unterkircher investiert. Der Verein mit seinen18 Mitgliedern und etlichen Helfern hat noch viele Pläne. So wird gerade an einer riesigen Sammlung von Fotoapparaten des Schwazers Christian Medwed gearbeitet. „Zwei Museen hat der Ort, das Notburga-Museum und die Achenseer Museumswelt“, erwähnte Pfarrer Henryk Goraus bei der Festmesse. „Hier fühle ich mich wohl“, sagt auch der Lenggrieser Erfinder Peter Stöckl, der seine fahrbaren Raritäten seit Jahren dort zur Schau stellt. „Ohne eine gewisse Verrücktheit wäre das nicht zu schaffen“, meinte Martin Tschoner vom TVB Achensee. (zw)