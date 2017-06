Imst– „Von der ersten Idee bis hin zum Modellbau wurde das Gesamtprojekt von uns umgesetzt“, erklärt André Fauner die Leistung hinter der Abschlussarbeit. Statik, Material, Design – auf all diese Dinge galt es zu achten. Gemeinsam mit seinem Schulkollegen Johannes Tschol hat der Absolvent der HTBLA Imst heuer eine Brücke in Tiefbauweise geplant. Das Duo bekam für das Resultat vorgestern Abend den Tiroler-Nachwuchs-Ingenieur-Preis verliehen. Heuer wurden insgesamt 23 Arbeiten von Tiroler HTL und artverwandten technischen Schulen zum Wettbewerb eingereicht, der von der WK-Fachgruppe Ingenieurbüros in Zusammenarbeit mit dem Landesschulrat und den HTL ausgelobt wird.

Tschols und Fauners Projekt konnte sich schlussendlich durchsetzen. „Es war in seiner Gesamtheit ausführungsfertig, es müsste nur noch gebaut werden. Die gesamte Prozess­entwicklung vom Entwurf über den statistischen Aspekt bis zur Kalkulation war präzise durchdacht. Auch die Verknüpfung von Konstruktion und Ästhetik war hier ausgezeichnet“, erklärte der Juryvorsitzende Landesschulinspektor Anton Lendl diese Entscheidung.

Vier weitere Projekte gehörten zu den Nominierten: ein „automatisches Einparksystem für eine Tiefgarage“ von Christoph Abenthung, Raphael Gattringer und Johannes Haller und eine „AthleticCam“ von Markus Egger und Johannes Niederhauser (HTBLVA Anichstraße) sowie die Projekte „Umbau Bettelwurfhütte Absam“ von Florian Brolli, Patrik Brunner und Lukas Haberl und „3D-Modeling einer Kirche und Rekonstruktion der Freskofragmente“ von Franziska Fend, Florian Erharter und Valentina Czermak (HTBLVA Trenkwalderstraße). (mr)