Von Helmut Reinalter

Die Freimaurerei ist ein­e international verbreitete Vereinigung, die unter Achtung der Würde des Menschen für Aufklärung, Humanität und Toleranz, freie Entwicklung der Persönlichkeit, Menschenrechte und Menschenwürde eintritt. Sie geht davon aus, dass Konflikte ohne zerstörerische Folgen ausgetragen werden können. Voraussetzung dafür ist die Herstellung eines Vertrauensverhältnisses zwischen den Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen, religiöser Vorstellungen und Werte.

Die Freimaurerei ist stark auf den einzelnen Menschen ausgerichtet und bemüht, ihn ethisch zu vervollkommnen. Sie hat aber keine ethischen Lehrsätze aufgestellt, da nach ihrer Auffassung sittliche Normen einem ständigen Wandel unterliegen.

Die Logen sind im Vereinsregister eingetragen und haben keine über die gesamte Welt reichende, zusammenhängende Organisation. Sie kennen auch keine geheimen Oberen und besitzen auch keine geheimen Kenntnisse. Die Verschwiegenheit stellt die Voraussetzung für das Vertrauen unter den Brüdern dar.

Die gesamte freimaurerische Lehre ist in den drei so genannten Johannisgraden enthalten, um ihre Vertiefung und Weiterführung bemühen sich die Hochgrade, die in verschiedenen Systemen organisiert sind.

In den USA leben heute schätzungsweise über vier Millionen Freimaurer, in Großbritannien ca. 600.000, in Schweden 25.000, in Norwegen 15.000, in Dänemark 10.000, in den Niederlanden 7500 und in Österreich knapp 3000. Heute umfasst die Freimaurerei sechs Millionen Mitglieder in etwa 45.000 Logen in der Welt. In totalitären Systemen ist sie aufgrund ihrer Freiheitsvorstellung und praktizierten Toleranz verboten.

Am 24. Juni 2017 feiert die Freimaurerei die Gründung der ersten Großloge in London 1717. An diesem Tag soll es durch den Zusammenschluss von vier Londoner Einzellogen zur Gründung einer Großloge gekommen sein. Als die eigentlichen Vorläufer der modernen Freimaurerei gelten in der heutigen Forschung die handwerklichen Bruderschaften, die Bauhütten und Baumeister, auf deren Brauchtum sehr viel maurerisches Gedankengut zurückgeführt werden kann.

Während der Reformation wurde den Bauhütten der Vorwurf gemacht, sie würden geheime Zusammenkünfte abhalten und die Gesetze des Staates und der Kirche missachten. So verloren sie – auch aufgrund der Folgen negativer ökonomischer Entwicklungen und der Auswirkungen durch den Hundertjährigen Krieg – langsam an Bedeutung und wurden schließlich im Laufe des 17. Jahrhunderts wieder aufgelöst.

Den Lodges in England gelang es aber, aus der Werkmaurerei einen größeren humanitären Bund zu gründen. Für diese Entwicklung in England wurde besonders wichtig, dass die Gilden auch Nichtwerkmaurer in ihre Reih­en aufnahmen. Nach englischer Definition ist daher die „spekulative“ (philosophische) Freimaurerei im Unterschied zur Werkmaurerei, der sie entsprang, ein durch Symbole gekennzeichnetes und in Allegorien gekleidetes Moralsystem. Das Konstitutionenbuch von 1723 des James Anderson gilt bis heute als Grundgesetz der Freimaurerei.

Die humanitäre Bruderschaft im 18. Jahrhundert ist durch das unterschiedliche Entwicklungstempo in Wirtschaft und Gesellschaft auf der einen und Staat und Politik auf der anderen Seite sowie durch die dadurch erzeugten Spannungen gefördert worden. Schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts stand die freimaurerische Expansion in einem engen Verflechtungsprozess mit der europäischen Politik.

Die Freimaurerei war zu diesem Zeitpunkt in England in das Spannungsfeld von Jakobiten und Anhängern der neuen Hannoveraner Monarchie eingebettet. Die Jakobiten brachten die Freimaurerei von Großbritannien nach Spanien, Italien, Frankreich und vielleicht auch bis nach Russland. Politische Motive verdeutlichen auch die Trennung nationaler Logen von der Londoner Großloge während verschiedener kriegerischen Auseinandersetzungen und die enge Verbindung von Logen und Geheimgesellschaften zu späteren nationalen Unabhängigkeitsbewegungen.

Die europäische Freimaurerei war zwar kein Kind der Aufklärung, sie wurde aber von ihren Ideen stark beeinflusst. Dabei spielte der politische Aspekt eine besondere Rolle, weil sie die einzige Institution der Bürger war, die dem absolutistischen Herrschaftsanspruch Rechnung tragen konnte, gleichzeitig war sie aber auch bemüht, diesem zu entgehen.

In der Habsburgermonarchie unterstützten die Freimaurer die Reformpolitik Maria Theresias und Joseph II. Es wird in diesem Zusammenhang sogar betont, dass Kaiser Joseph II. in der Instru­mentalisierung des Bundes für seine politischen Ziele als Vorläufer Napoleons bezeichnet werden könne.

Die Freimaurerei hat zweifelsohne als gesellschaftliche Formation die Aufklärung mitgeprägt und im aufgeklärten Absolutismus eine wichtige soziale Rolle gespielt. Da die Brüder in den bestehenden Einrichtungen des absolutistischen Staates keinen entsprechenden Raum fanden, trafen sie sich in den Logen, um Kunst, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaftspolitik zu betreiben.

Schon zur Zeit der Aufklärung entwickelte sich in den Logen ein in Ansätzen demokratisches Potenzial, das sich nicht nur in der ständischen Nivellierung, in der Verwirklichung der gesellschaftlichen Gleichheit in den Logen manifestierte, sondern auch in der Selbstordnung und Selbstverwaltung, in der relativ stark ausgeprägte Formen der Willensbildung erkennbar waren.

Auch im Verhältnis zwischen Freimaurerei und Französischer Revolution zeigte sich die Rolle der Logenbrüder, die Einfluss auf das Revolutionsgeschehen nahmen. Wohl waren einzelne Mitglieder an der Vorbereitung und am Verlauf der Revolution aktiv beteiligt, die Bauhütten waren aber weder Zentren der Konspiration noch ideologische Kommissionen oder Generalstäbe des Umsturzes, sondern Treffpunkte, Diskussionsrunden und Kommunikationszentren. In diesem Sinne war die Freimaurerei mit ihren Ideen und Handlungsweisen zwar bei der geistigen Vorbereitung der gesellschaftlichen Entwicklungen beteiligt, aber nicht am gewaltsamen Umsturz.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass neben politischen und gesellschaftlichen Strukturen auch einzelne Persönlichkeiten in der Geschichte der Freimaurerei eine zentrale Rolle spielten. Bei aller Vorsichtigkeit der Beurteilung der gesellschaftlichen und politischen Wirkung der Freimaurerei zeigt sich, dass freimaurerische Persönlichkeiten bei der Auflösung frühneuzeitlicher Dogmen, in der Verbreitung der Aufklärungsideen, in der Säkularisierung und in den bürgerlichen Revolutionen eine gewisse Roll­e gespielt haben. Diese war zweifelsohne keine tragende, wenngleich die freimaurerischen Ideen der Humanität und Toleranz vor allem in der geistesgeschichtlichen Entwicklung seit der Frühen Neuzeit bedeutsam waren.

Die Freimaurerei trat nicht als Beweger und Auslöser von Veränderungen in Erscheinung, wohl aber als Ermutiger und Verstärker. Die kulturelle Bedeutung der Freimaurerei lag in erster Linie in deren Bestreben, möglichst alle Glaubensbekenntnisse und die verschiedenen gesellschaftlich-politischen Auffassungen in toleranter Form zu verbinden, in der Pflege sowie Weiterentwicklung ihrer Symboli­k und Ritualistik und in Dichtung, Wissenschaft und Kunst.

Diese katalysatorische Wirkung der Freimaurerei lässt sich im Zusammenhang mit wichtigen historischen Knotenpunkten der Geschichte, wie im Humanismus, in der Aufklärung, in den westlichen Demokratien, in der Herausbildung des modernen Parlamentarismus, in der Entwicklung der Menschen- und Bürgerrechte und in der Entstehung des modernen Sozialstaates zumindest ansatzweise feststellen.

Die Freimaurerei trat für die Lösung von Konflikten in einem humanitären und toleranten Sinne ein und war in diesen Bemühungen nicht erfolglos. Dies trifft selbstverständlich auch auf die Freimaurerei in den USA zu, wobei dort die Bedeutung des humanitären Bundes für Politik und Gesellschaft noch stärker war als in Europa. Dieser Einfluss zeigt sich in den USA besonders in der amerikanischen Revolution und im Bürgerkrieg. Neben George Washington waren noch mehrere Präsidenten als Freimaurer politisch tätig. Die unveräußerlichen Rechte des Menschen wurden als Grund des Staatsrechtes zuerst 1776 in der von Freimaurern beeinflussten Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten festgeschrieben. Die „Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution“ vom 13. September 1791 wurde auf Initiative des Freimaurers Lafayette angenommen. Die Großloge von Wien gründete die österreichische Liga der Menschenrechte, die Vereinigten Nationen haben die Menschenrechte 1948 in ihre Satzungen aufgenommen und am 10. Dezember 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte erlassen.

Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Menschenrechte war zweifelsohne die berühmte Erklärung der Unabhängigkeit von 1776 in den USA, in der ausdrücklich betont wurde, dass die Menschen mit unveräußerlichen Rechten ausgestattet seien. Der Einfluss der Freimaurerei seit deren Anfängen erklärt, dass sie im Entwicklungsprozess seit der frühen Neuzeit nicht ohne Wirkung geblieben ist, weil sie die Gesellschaft und Politik zumindest indirekt mit ihren humanitären Zielen beeinflussen konnte.

Allerdings wurde ihr Einfluss von ihren Gegnern und Verschwörungstheoretikern stark überhöht und verzerrt. Die Freimaurer verstanden sich nie als eine Verschwörergruppe des Umsturzes, sondern suchten immer den Weg des Friedens und der Reformen.