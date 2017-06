Pfunds – „Über diese Auszeichnung freuen wir uns sehr“, stellten Bürgermeister Rupert Schuchter und sein Vize Peter Wille kürzlich fest: Es ist der „European Energy Award“, den eine Pfundser Delegation vom Lebensministerium abholen durfte. Die Auszeichnung hat Minister Andrä Rupprechter persönlich überreicht und dazu gratuliert. Repräsentaten aus österreichweit 27 Gemeinden trafen ein, Pfunds war jedenfalls der einzige Preisträger aus dem Tiroler Oberland. „Die ausgezeichneten Gemeinden gelten international als Vorreiter. Sie treiben durch ihr Engagement lokal die Energiewende voran“, sagte der Minister.

Die Pfundser haben ihr Energie- und Klimapaket im Laufe der Jahre immer wieder neu geschnürt und erweitert. Die Energie-Aktivitäten im 2600-Einwohner-Dorf standen zunächst in engem Zusammenhang mit dem Vorläuferprojekt des GKI, das in den 80er-Jahren noch „Innkraftwerk Ovella-Prutz“ hieß. Die Bevölkerung hatte mit dem damaligen Bürgermeis­ter Gerhard Witting nicht nur gegen die Kraftwerkspläne protestiert, sondern auch aufgezeigt, dass im bewussten Umgang mit Energie große Einsparungen möglich sind. Vor diesem Hintergrund wurde im Dorf auch die Ener­gie-Buchhaltung entwickelt. Das Biomasse-Fernheizwerk, erbaut in den 90er-Jahren, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. „94 Prozent aller öffentlichen Gebäude sind angeschlossen“, weiß der Bürgermeister. „In Summe haben wir 100 Objekte mit Fernwärme-Anschluss.“ Der Rohstoff Hackschnitzel kommt, wie könnte es anders sein, aus heimischen Wäldern.

Im November 2015 trat die Gemeinde dem e5-Programm des Landes bei. Im Bezirk Landeck ist Pfunds damit ebenfalls Pionier. Ziele sind der Umstieg auf erneuerbare Energie sowie der Klimaschutz-Ausbau. Mit dem neuesten Projekt sollen Schüler zu „Strom-Detektiven“ ausgebildet werden, die in der Lage sind, „Stromfresser“ aufzuspüren. (hwe)