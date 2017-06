Reutte – „Wir haben die Vorwürfe ernst genommen und uns das Gebiet noch am gleichen Tag angesehen.“ Dietmar Koler, der Obmann des Burgenvereins Ehrenberg, konnte sich nicht vorstellen, dass Ehrenberg- und Highlinebesucher im Bereich Parkplatz Süd den Klausenwald in Scharen als großes Freiluftklo benutzen. Eine einheimische Naturliebhaberin hatte „auf die unhaltbaren Zustände“ aufmerksam gemacht, die Grünen wollen dies im Reuttener Gemeinderat zum Thema machen (die TT berichtete). Koler kann nun einerseits Entwarnung geben, andererseits räumt er eine größere Taschentuchzone in diesem Bereich ein. „Aber der intensive Geruch kommt nicht davon, sondern ganz woanders her. Nämlich vom Regio­nalkanal, der von Berwang, Bichl­bach, Heiterwang kommend hier vorbeiläuft. Bei der derzeitigen Wetterlage riecht es manchmal aus den Kanaldeckeln, sind wir draufgekommen.“

Der Burgenverein Ehrenberg will nun Schilder im Bereich des Parkplatzes Süd aufstellen, auf denen die Gäste aufmerksam gemacht werden, dass in 300 Meter Entfernung in der Klause Toiletten zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung stehen. Koler: „Wir nehmen die Angelegenheit ernst, aber mehr können wir nicht mehr tun.“ (hm)