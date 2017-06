Innsbruck – Nach der Premiere im Vorjahr lädt heuer der Bischof-Stecher-Verein zum zweiten Mal anlässlich des Herz-Jesu-Tages zu einem „Tag der Herzlichkeit“. Zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen sollen dabei das Miteinander und die gegenseitige Hilfe in den Mittelpunkt rücken. Über 50 Einrichtungen und Gruppen beteiligen sich, über 40 Veranstaltungen machen das Anliegen zum Thema. Es gelte, die positiven Entwicklungen im Land zu sehen, die positiven Kräfte zu stärken und allen herzlich Danke zu sagen, die sich ehrenamtlich in den unterschiedlichsten Bereichen engagieren, heißt es seitens des Bischof-Stecher-Vereins, der sich dem geistigen Erbe des 2013 verstorbenen ehemaligen Innsbrucker Bischofs Reinhold Stecher verpflichtet fühlt.

Teil des Programms ist die Herz-Jesu-Gelöbnisfeier des Landes, die morgen um 19 Uhr in der Innsbrucker Jesuitenkirche stattfindet. Das Land Tirol lädt zum Landesgelöbnisgottesdienst mit Diözesanadministrator Jakob Bürgler und dem Kirchenchor der Pfarre Schwaz-Maria Himmelfahrt. „Solidarität gehört zu den Säulen einer funktionierenden Gesellschaft. Ein sehendes Herz sieht, wo Liebe Not tut und handelt danach“, sagt Bürgler.

Am Samstag findet im ORF-Studio 3, Innsbrucker Rennweg 14, ein Märchenabend für Erwachsene statt. Besucher erwartet ein Erzählabend mit Geschichten und Anekdoten inspiriert von Reinhold Stecher. Barbara Beinsteiner und Frau Wolle erzählen ihre Lieblingsmärchen vom König, dessen Bruder die Sonne ist, von zwei Menschen, zwischen denen das Elend liegt, und vom Fremden im schwarzen Mantel. Und Franz Stocker, langjähriger Pressereferent der Diözese Innsbruck, erzählt einige Anekdoten rund um Bischof Reinhold Stecher. Musikalisch begleitet werden sie von Barbara Romen am Hackbrett und Gunter Schneider an der Gitarre. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter 0512 566533 bzw. studio3.tirol@orf.at erbeten.

Zum Abschluss der Tage der Herzlichkeit findet bei der Friedensglocke in Mösern bei Telfs ein Friedensgebet statt. Dabei geht es um Frieden und Versöhnung. Gelesen werden Texte und Gedanken von Mitgliedern verschiedener Glaubensgemeinschaften und von Schriftstellerin Annemarie Regensburger. Um 17 Uhr wird die zehn Tonnen schwere Friedensglocke geläutet. Anschließend Musik, Agape und Gespräch. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung in der Pfarrkirche Mösern statt.

Der Erlös aus der Initiative Offene Herzen geht 2017 an eine in Not geratene Tiroler Familie (Soforthilfefonds Licht ins Dunkel), an die Behinderteneinrichtung Arche Tirol zur Finanzierung des Bischof-Stecher-Hauses in Steinach sowie an die Flüchtlingshilfe (ORF-Plattform „HELFEN.WIE WIR“). Das Programm als Download gibt es im Internet unter www.bischof-stecher-verein.at. (TT)