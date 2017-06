Von Catharina Oblasser

Lienz – „Wir hoffen sehr, dass wir es machen können“, sagt Bernhard Kofler, Organisator der Herz-Jesu-Feuer in Kartitsch, die am Samstagabend entzündet werden sollen. Die aufwändigen Motive zeigen Kelche, Hostien, Kreuze und andere religiöse Symbole. Sie bestehen aus einer Vielzahl von Einzelfeuern und ziehen jedes Jahr viele staunende Besucher an.

Doch heuer sind die Vorzeichen schlecht: Aufgrund der extremen Dürre und der großen Hitze hat die Bezirkshauptmannschaft Lienz eine Verordnung erlassen. Das Entzünden von Feuer oder das Rauchen ist im Waldgebiet und auf angrenzenden Flächen verboten. Weil viele Bäche wegen der Hitze ausgetrocknet sind, hätte die Feuerwehr im Brandfall auch kein Löschwasser zur Verfügung, was die Lage noch verschärft.

Kofler ist dennoch zuversichtlich. „Unsere Feuer befinden sich in geschlossenen Behältnissen, damit ist die Gefahr des Funkenflugs nicht so groß. Und die meisten Feuer entzünden wir oberhalb von 2000 Metern, also über der Baumgrenze.“ Auch der Kartitscher Bürgermeister Josef Außerlechner meint: „Nach einer Besprechung der Gemeindeeinsatzleitung haben wir zurzeit schon vor, die Herz-Jesu-Feuer zu entzünden. Es hat in den letzten Tagen geregnet und es soll bis Samstag noch etwas Regen kommen.“ Bernhard Kofler kann der Situation trotz allem auch etwas Positives abgewinnen. „Bisher haben wir die Feuer immer nur absagen müssen, wenn es zu viel geregnet hat, nicht zu wenig. Heuer ist es das erste Mal umgekehrt“, schmunzelt der Organisator.

Anders als in Kartitsch sind die Bergfeuer zu Herz Jesu in den meisten Osttiroler Gemeinden Sache der Landjugend. Und die erwägt eine generelle Absage. „Es werden eher keine Feuer entzündet. Die Gefahr ist sehr groß“, meint Bezirksgeschäftsführer Alois Lugger. Obmann Harald Wilhelmer ist sich noch nicht sicher. „Wir werden uns bei der Bezirkshauptmannschaft noch genau informieren“, meint Wilhelmer. „Die Kerzen sind schon gegossen. Wenn nicht heuer, dann verwenden wir sie eben nächstes Jahr.“

Herz-Jesu-Feuer sind nicht generell verboten, informiert Bezirkshauptfrau Olga Reisner. „Aber man darf sie eben nicht im Wald oder im waldnahen Bereich machen.“ Auch trockene Grasflächen sollten unbedingt vermieden werden und es solle Zugang zu Löschwasser geben. „Veranstalter, die sich nicht sicher sind, wenden sich am besten an den örtlichen Feuerwehrkommandanten oder die Gemeinde“, empfiehlt Reisner.

Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser ruft zur Besonnenheit auf und appelliert an die Vernunft der Organisatoren. Er schlägt vor, dass „Brandwachen“ bei den Feuern bleiben und sicherstellen, dass am Ende alles gelöscht ist. „Oder eben gar nicht erst anzünden“, meint der Feuerwehrkommandant.

Er weist auch auf die Haftung der Veranstalter hin. „Wenn es durch ein Herz-Jesu-Feuer tatsächlich zu einem Brand kommt, der Wälder zerstört, so kann derjenige, der das Feuer entzündet hat, für den entstandenen Schaden zur Verantwortung gezogen werden. Das sollte man bedenken.“