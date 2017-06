Ein herrenloser Koffer hat am Mittwoch den Zugverkehr am Hauptbahnhof von Prag lahmgelegt. Bombenexperten der Polizei hätten den Gegenstand untersucht und kurz nach Mittag Entwarnung gegeben, sagte Sprecher Jan Danek. Zuvor war der Eingangsbereich geräumt und gesperrt worden. Der Zug- und U-Bahnverkehr am größten tschechischen Bahnhof war vorübergehend unterbrochen.

Auch im internationalen Reiseverkehr kam es zu deutlichen Verspätungen. Nach dem vereitelten Terroranschlag im Brüsseler Zentralbahnhof vom Dienstagabend sind die Sicherheitskräfte vielerorts besonders wachsam. (dpa)