Von Helmut Wenzel

Landeck – Warum gibt es in der Bildungsregion Landeck teils große Unterschiede im Niveau? Welche Rolle spielt der Faktor Bildungsniveau der Bevölkerung auf die Regionalentwicklung? – Mit Fragen wie diesen darf sich in erster Linie die Politik befassen.

Nicht Landeck, sondern der Nachbarort Zams ist der Spitzenreiter beim Bildungsniveau. Das ergab eine Sonderauswertung der Statistik Austria. „Wir haben seit 2003 die Daten aus dem Bildungsstandregister“, bestätigte Klaus Trenkwalder von der Statistik Austria auf TT-Anfrage. „Berücksichtigt sind Personen im Haupterwerbsalter zwischen 25 und 64 Jahre.“

Der Anteil der Zammer mit Matura liegt bei 11,7 Prozent, der Akademiker-Anteil bei 16,9 Prozent. Macht zusammen 28,6 Prozent. Offenbar spielt in Zams der Dienstgeber Krankenhaus St. Vinzenz eine wichtige Rolle. Zur Vollständigkeit der Zammer daten: 33,6 Prozent der Bevölkerung haben eine Lehre gemacht, 17,2 Prozent haben den Pflichtschulabschluss und 20,7 Prozent besuchten eine mittlere Schule.

In Landeck, Standort mehrerer höherer Schulen und einer Universität, haben die Statistiker einen Maturanten-Anteil von 10,5 Prozent ermittelt. Akademiker gibt es 10,6 Prozent – macht in Summe 21,1 Prozent. 14,6 Prozent absolvierten eine mittlere Schule, 28,5 Prozent haben den Pflichtschulabschluss und 35,8 Prozent haben eine Lehrausbildung.

Für den Tiroler Spitzenreiter Innsbruck haben die Statistiker einem Maturanten- und Akademiker-Anteil von insgesamt 45,8 Prozent erhoben.

Schlusslichter im Bezirk sind zwei kleine Dörfer: In Fendels liegt der Maturanten-Anteil bei fünf Prozent, der Akademiker-Anteil bei 4,3 Prozent. In Spiss haben 7,6 Prozent der Bevölkerung die Matura, 1,5 Prozent tragen einen akademischen Titel.

„Es liegt sicher nicht am Angebot an Bildungseinrichtungen im Bezirk, dass in den Tälern nur wenige Maturanten und akademisch Ausgebildete leben“, zeigt Pflichtschulinspektor Bernhard Frischmann auf. „Hochqualifizierte Leute aus den Dörfern wandern dorthin, wo sie einen attraktiven Arbeitsplatz bekommen. Vor allem die geografischen Strukturen Tirols führen zu diesen Unterschieden.“

Landtagsvizepräsident Toni Mattle (ÖVP) sagte, die Bildungslandschaft im Bezirk habe sich in den vergangenen 20 Jahren enorm verbessert. Er räumt aber ein, dass neben dem starken Tourismus das Angebot für andere Berufe zu gering ist. Daher gebe es zahlreiche Auspendler.

Auch LA Ahmet Demir (Grüne) sieht die geografischen Strukturen im Bezirk als Ursache für die Ungleichheit. „Gut Ausgebildete wandern ab.“ Das Landecker Bachelor-Studium sei „ein Schritt in die richtige Richtung“. Unabhängig davon würde das Prinzip von Angebot und Nachfrage vieles „von selbst“ regeln. „Im Bezirk gibt es wenige weiterführende Bildungseinrichtungen“, stellt SPÖ-Bezirksobmann Benedikt Lentsch fest. „Käme etwa die geplante Medical School nach Landeck, dann hätten wir ein größeres Bildungsangebot und zudem mehr qualifizierte Arbeitsplätze.“