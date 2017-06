Von Hubert Daum

Haiming – Es sollte ein Dankeschön an alle Dienstgeber zum Ausdruck bringen, das gestrige Schulfest der Allgemeinen Sonderschule (ASO)Haiming. Wie der Weg von Kindern mit Beeinträchtigung nach meist zehn Jahren Sonderschule weitergeht, wird in der Öffentlichkeit kaum thematisiert.

„Wir möchten heute aufzeigen, was die Betriebe, die unsere Abgänger einstellen, an Integrationsarbeit leisten. Das ist nämlich gelebte Inklusion“, erwähnte Direktor Andreas Braunhofer in der Einleitungsrede vor Schülern, Eltern und zahlreichen Ehrengästen bis hin zum Bezirkshauptmann. Die Letztklässler absolvieren wie ihre Kollegen in anderen Schulen die so genannten „berufs­orientierten Tage“, allgemein als Schnuppern bezeichnet. In der Berufswahl werden die Jugendlichen anschließend vom Verein Arbeitsassistenz (Arbas) begleitet. Meist wählen die Absolventen eine vierjährige Lehre, „integrierte Lehre“ genannt, oder eine „Teilqualifizierung“, die sich über drei Jahre erstreckt.

Um zu veranschaulichen, wie es Lehrlingen und Lehrherren in der Praxis ergeht, produzierte ASO-Lehrer Robert Cervenka gemeinsam mit den Schülern der Informatikgruppe einen Film, der gestern seine Uraufführung erlebte. „Anfänglich tun sich die Neuen schwer und das Einlernen ist relativ zeitaufwändig“, schildert Angelika Mayrhofer vom Spar-Marketing im Film ihre Erfahrungen, „man sollte das Praktikum von einer auf zwei Wochen ausdehnen“. Auch andere Handelsketten zeigten sich im Video offen für eine Aufnahme von Lehrstellensuchenden mit Beeinträchtigung. Aber auch Tischlereien, Malerbetriebe und Gemeinden sind potenzielle Arbeitgeber. „Peter Fiegl beispielsweise hat seine Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen“, ergänzte der ASO-Direktor nicht ohne Stolz.

Sein Dank richtete sich auch an die Lehrlingsbeauftragten der Unternehmen und an die neun Gemeinden als Schulerhalter, die von BM Josef Leitner vertreten wurden. Leitner und viele andere Festgäste verewigten sich auch gleich mit den Fingerabdrücken auf dem Lebensbaum.