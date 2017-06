Von Matthias Reichle

Imst – „Zu vermieten“ ist ein Hinweis, auf den man in der Imster Kramergasse öfter trifft. Wer durch die Innenstadt wandert, kommt an vielen leeren Schaufenstern vorbei. Kürzlich schloss dort mit dem Imster Stüberl ein weiteres Gasthaus der Stadt.

Mehr Leben soll die Imster Sommerfußgängerzone, kurz SoFuZo, auch heuer wieder ins Zentrum bringen. Das Projekt steht im vierten Jahr und die „Idee wächst“, wie Stadtmarketingchefin Tatjana Stimmler betont. Es ist gelungen, neue Vereine und Organisationen mit ins Boot zu holen. An insgesamt neun Wochenenden wird der Verkehr aus der Kramergasse ausgesperrt. Los geht es am 30. Juni, Schluss ist am 27. August. Wie im letzten Jahr nach einer Kontroverse unter den Wirtschaftstreibenden beschlossen, dauert die SoFuZo dabei von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr. Jeweils am Samstag finden diverse Veranstaltungen statt. „Der Sonntag soll der Tag der Ruhe sein“, so Stimmler. Nur jeweils an drei Wochenenden beginnt die Fußgängerzone bereits am Freitag um 6 Uhr Früh. Neu sei vor allem, dass man sich heuer Themen für die Wochenenden überlegt hat, erklärt der Obmann des Vereins „Freiraum“, Clemens Perktold, der die SoFuZo mitorganisiert (siehe Kasten). Die ehemaligen Räume des Imster Stüberls wurden übrigens über den Sommer für die SoFuZo angemietet.