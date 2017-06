Um den Doppeljackpot Nummer neun des Jahres geht es am Wochenende bei „Lotto 6 aus 45“. Im Gewinntopf für den Sechser werden am Sonntag dann rund 2,9 Millionen Euro liegen, berichteten die Lotterien am Donnerstag.

Zweimal geknackt wurde dagegen am Mittwoch ein Joker-Doppeljackpot, dafür gibt es jeweils mehr als 295.000 Euro. Fünf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit mehr als 25.000 Euro. (APA)