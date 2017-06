St. Johann i. T. – Die Kinder-Sommerakademie Trampolissimo startet heuer am 27. Juli wieder in St. Johann. Das Programm verspricht alles außer Langeweile: In zahlreichen Workshops können Kinder und Jugendliche von 5 bis 16 Jahren in den Sommerferien verschiedene Kunstformen ausprobieren – von Improvisationstheater über Malen bis hin zu Breakdance.

„Neu sind heuer der Trommelworkshop und der Architekturworkshop“, erklärt Organisatorin Cornelia Erber. Eine Besonderheit sei auch der Gruselgeschichten-Schreibworkshop „Gänsehaut und Kettenklirren“.

Die Nachfrage für die unterschiedlichen Angebote sei groß. „Die Kurse sind schon sehr gut gebucht“, sagt Erber und appelliert an Interessierte, sich rasch anzumelden, um noch Restplätze zu ergattern.

Alle Workshops finden in der Alten Gerberei in St. Johann statt. Die Kosten betragen zwischen 30 und 65 Euro.

Den Anfang macht der Trommelworkshop am 27. und 28. Juli für Kinder ab acht Jahren, gefolgt von der Theaterwerkstatt am 31. Juli bis 3. August für Kinder ab zehn Jahren. Die Architekturwerkstatt startet am 9. August. Hier können Kinder ab acht Jahren mit Kleidern und Stoffen experimentieren. Beim Tanzworkshop vom 9. bis 11. August lernen Kinder ab sechs Jahren Breakdance und Hip-Hop. Der Gruselgeschichten-Schreibworkshop findet für Kinder ab acht Jahren vom 16. bis 18. August statt, das Figurentheater für Kinder ab sechs Jahren am 22. bis 26. August. Und zu guter Letzt: Zum Kunstworkshop vom 28. August bis 1. Septembe­r sind Kinder ab 5 Jahren eingeladen. Mehr Infos gibt es unter www.trampolissimo.at.