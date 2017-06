Von Kathrin Siller

Innsbruck – Die Südtiroler sind Impfmuffel. Nur 67,5 Prozent unserer Nachbarn sind gegen Masern geimpft. Nicht umsonst hat Italien die zweithöchste Rate an Masernfällen in der EU. Nur in Rumänien gibt es mehr. Vor diesem Hintergrund hat der italienische Ministerrat im Juni ein drastisches Gesetzesdekret zur Impfprävention erlassen.

Mittlerweile liest sich das Dekret aber milder: Die Impfpflicht für Schüler wurden herausgestrichen und gilt nur noch für Kindergarten- und Krippenkinder. Begründung: Das Recht auf Bildung dürfte nicht gegen das Recht auf Gesundheit ausgespielt werden. Das Parlament muss nun bis 8. August das Dekret in ordentliches Recht umwandeln, sonst verfällt es.

Gegenwind gibt es aber nicht nur von Seiten der Impfkritiker. Die Südtiroler Gesundheitslandesrätin Martha Stocker betont gegenüber der TT, dass Südtirols Parlamentarier bereits Abänderungsanträge im Parlament deponiert hätten: „Es ist unser Anliegen, die Eltern bestmöglich aufzuklären, damit sie ihre Entscheidung treffen können.“ Von drakonischen Strafen halte sie nichts. Auch der zeitliche Rahmen sei nicht realistisch: Immerhin müssten bis September insgesamt 35.000 Kinder nachgeimpft werden. Sowohl die Beschaffung der Impfstoffe als auch das Impfen selbst sei nicht zu bewerkstelligen.

Eine Impfpflicht wird auch in Österreich immer wieder angeregt. Volksanwalt Günther Kräuter etwa führte im Februar eine verpflichtende Masern-Mumps-Röteln-Immunisierung für Kindergarten- und Schulkinder ins Feld. Grund war die extrem hohe Zahl an Masern­erkrankungen Anfang des Jahres. Die NEOS bliesen ins gleiche Horn und forderten ein Impfpflicht für Masern und Keuchhusten, „auch wenn das in gewisser Weise eine Einschränkung des Zugangs und der Freiheit“ sei.

In Tirol gibt man sich in puncto Impfpflicht zurückhaltend: „Eine Impfpflicht für die Allgemeinbevölkerung ist nicht angedacht“, betont Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg. Man setze auf Aufklärung. Nachsatz: „Speziell in Gesundheitseinrichtungen kann eine indirekte Impfpflicht diskutiert werden, insbesondere wenn gefährdete Personengruppen betreut werden.“ Dazu zählen Neugeborene, Schwangere, aber auch Personen mit einer Abwehrschwäche. Hier hakt Jürgen Brunner, geschäftsführender Oberarzt an der Innsbrucker Kinderklinik, ein. „Es gibt immer mehr Patienten, die Medikamente nehmen, die ihr Immunsystem schwächen und die etwa nicht mit dem Masern-Lebendimpfstoff immunisiert werden können. Es ist unsere staatsbürgerliche Pflicht, diese Menschen, aber auch andere Risikogruppen zu schützen.“ Stichwort Herdenschutz: In Bezug auf die Masern sei immerhin eine Durchimpfungsrate von 95 Prozent nötig.

Auch wenn das Impfen vor Krankheit, Behinderung und Tod schütze, ist Brunner gegen eine Impfpflicht. „Die langfristige Lösung wäre, die Menschen vom Nutzen der Impfung zu überzeugen.“ Viele Krankheiten seien weit weg und werden daher nicht als bedrohlich empfunden. Aber wie der jüngste Polioausbruch in Syrien zeigt (mindestens 58 Menschen sind gelähmt) – es gibt sie noch.

„Unter dem Abwägen der Vorteile und den häufigen, realistischen Nebenwirkungen ist Impfen sicher eine Erfolgsgeschichte“, fasst Brunner zusammen.