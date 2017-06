Landeck, Zams – Den 30. Geburtstag feiert der Sozial- und Gesundheitssprengel Landeck-Zams-Fließ-Schönwies am Sonntag, 25. Juni, ab 14 Uhr am Krahberg. „Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen“, hob Obmann Toni Pircher am Donnerstag hervor. Die Feier beginnt mit einer Andacht bei der Gegenwartskapelle, gestaltet von Pfarrer Herbert Traxl. Zum 30-Jahr-Jubiläum – ab 15 Uhr in der Gipfelhütte – sprechen LR Bernhard Tilg, Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann sowie die Sprengel-Bürgermeister. (TT, hwe)