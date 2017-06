Von Michael Mader

Kufstein – Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr luden die Stadtwerke Kufstein gestern erneut mit der Abfall Recycling Austria (ARA) zum „ARA4KIDS“-Kindertag in den Kufsteiner Recyclinghof. Insgesamt 220 Volksschulkinder folgten dem Aufruf, um sich so auf spielerische Art und Weise mit den Themen Abfallvermeidung, getrennte Sammlung und Verwertung sowie Vermeidung von achtlosem Wegwerfen von Müll auseinanderzusetzen.

Alle Kinder erhielten Spielpässe und durften bei den verschiedenen Spielstationen ihr Wissen zum Thema Abfall unter Beweis stellen. Nach erfolgreicher Absolvierung der Stationen gab es für alle Schülerinnen und Schüler kleine Geschenke.

Als Überraschungsgast war Skispringer Gregor Schlierenzauer vor Ort, der sich mit den Kindern bereitwillig fotografieren ließ und die Schüler von seinen Springkünsten überzeugte.

„Wir haben den Kindertag vor vier Jahren zur Bewusstseinsbildung für Kinder ins Leben gerufen“, erklärte ARA-Vorstand Werner Knausz. Mehr als 700 Kinder in Tirol haben bei der diesjährigen Tour schon mitgemacht. Dabei gab es auch noch zusätzliches Lob von Knausz: „In Tirol werden pro Jahr und Person 130 Kilogramm Verpackungen gesammelt, das sind rund 20 Prozent mehr als im Österreichschnitt.“

Das Lob konnte Stadtrat Stefan Hohenauer gleich an die Kinder weitergeben: „Ihr habt euch heuer nicht nur am Müllsammeln beteiligt, sondern es wurde auch weniger Müll gesammelt. Das heißt für mich, dass die Leute offensichtlich nicht mehr so viel wegschmeißen.“

Und auch Gregor Schlierenzauer redete den Kindern ins Gewissen: „Es ist ganz wichtig, dass ihr lernt, den Müll zu sammeln und ihn nicht wegzuschmeißen.“ Wenn überall Müll herumliegen würde, gäbe es zum Beispiel keine Fußballplätze und Skipisten mehr. „Und ich könnte auch nicht mehr Ski springen“, meinte Schlierenzauer abschließend.