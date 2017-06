Lienz – Noch sind die ersten Studenten des neuen Mechatronik-Bachelorstudiums in Lienz in der Wirtschaftskammer untergebracht. Doch im Lauf des Herbsts soll sich das ändern: Dann wird nämlich der neue Uni-Campus auf dem Areal von HTL und Fachberufsschule fertig sein. Gestern fand die Firstfeier statt. Der Rohbau ist so gut wie fertig, nun wird die Fassade mit Holzlamellen verkleidet.

„Mit dem Bau des Campus Lienz erhält Osttirol eine in Österreich einzigartige Bildungseinrichtung, wo man von der Fachberufsschule über die HTL bis zum Mechatronikstudium alle Bildungsabschnitte in einem einzigen Schulzentrum besuchen kann“, betont Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

Der Bau kostet elf Millionen Euro, sechs davon stellt das Land zur Verfügung. Der Neubau besteht aus einer 280 Tonnen schweren Stahlbaukonstruktion, in der rund 5500 Quadratmeter Hohldielendecken verlegt wurden. Diese Fläche entspricht etwa der Größe eines Fußballplatzes. Zudem wurden noch 2000 Kubikmeter Beton und 220 Tonnen Bewehrung verarbeitet.

Kurzfilme und eine Live-Cam zum Bau sind unter http://htl-lienz.tsn.at/htl/2017/01/erweiterung-phtl-lfui-umit/ zu finden. (TT)