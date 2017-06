Innsbruck – Knapp 500 Polizeimusikantinnen und -musikanten hüllten gestern die Innsbrucker Innenstadt in eine echte Klangwolke. Nach einem Landesüblichen Empfang für LH Günther Platter und Innenminister Wolfgang Sobotka zeigten die Kapellen aus Tirol, der Steiermark und dem Burgenland ihr Können bei einer Showvorführung. Dann gipfelte das erste Polizeimusikfestival in einem Marsch der Kapellen durch die Innsbrucker Innenstadt. Vom Landhausplatz zog der Tross dabei bis zur Messe. Zwei Tag­e lang hatte das Festival das Publikum in Innsbruck und weiteren Veranstaltungsorten begeistert. (TT)