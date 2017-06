Von Denise Daum

Steinach a. Br. – Viel getan hat sich im vergangenen halben Jahr in Steinach. Angefangen hat alles im Dezember 2016, als Politiker erstmals ein seit Jahren nur hinter vorgehaltener Hand angesprochenes Problem beim Namen nannten: der offenbar mangelnde Integrationswille der tschetschenischen Community in Steinach. Der Stein kam ins Rollen, Schwierigkeiten wurden erhoben, Lösungen gesucht. Die Tschetschenen haben ihrerseits bei einem Treffen mit der TT bekundet, sich keinesfalls gegen eine Integration sperren zu wollen.

Die Gemeinde hat daraufhin einen Integrationsbeauftragten eingestellt. Karl Geir, Leiter des Tiroler Instituts für Menschenrechte, hat diese Position nun seit sechs Wochen inne und zieht eine erste, durchwegs positive Bilanz: Ein tschetschenischer Mullah in Innsbruck habe ihm den Weg zu den rund 60 in Stein­ach lebenden Tschetschenen geebnet. „Sie sind nun sehr froh, dass sie mich haben. Denn sie wollen sehr wohl Teil der Gesellschaft sein, wussten aber nicht, wie sie das anstellen sollen“, erklärt Geir im Gespräch mit der TT. Die Vorgangsweise der Gemeinde sei sehr vorbildlich, erklärt er. „Wenn beide Seiten wollen, ist Integration ganz einfach.“

Es gibt zum einen monatliche fixe Treffen mit den Tschetschenen, zum anderen ist Geir immer auf Abruf bereit, sollte es Fragen oder Probleme geben. Gleichzeitig ist er auch Ansprechpartner für die Gemeinde, Kindergärten und Schulen. In den ersten Wochen habe sich bei vielen Gesprächen gezeigt, dass oft Missverständnisse oder Sprachbarrieren als mangelnder Integrationswille ausgelegt wurden, sagt Geir.

Als eine der ersten Amtshandlungen wurde auch ein Deutschkurs für die tschetschenischen Frauen organisiert. „Während des Kriegs in Tschetschenien ist das Bildungssystem völlig zusammengebrochen. Das hat die jetzige Elterngeneration betroffen, die bei uns nun darunter leidet“, weiß der Integrationsbeauftragte.

Bürgermeister Josef Hautz und der Wipptaler Landtagsabgeordnete Florian Riedl (ÖVP) sind stolz darauf, dass sich in so kurzer Zeit so viel bewegt hat. Auch die für Integration zuständige Landesrätin Christine Baur (Grüne) gratuliert den Steinachern zu ihrer Initiative: „Integration kann nie einseitig geschehen. Integrationsbeauftragte können die Begegnung aktiv fördern und damit für das Zusammenleben in der Gesellschaft einen positiven Beitrag leisten.“ Das Land Tirol ersetze deshalb den Gemeinden einen Teil der Personalkosten.

Große Hoffnungen, um Berührungsängste abzubauen, werden nun in ein Fest am 1. Juli in Steinach gesetzt. Beim Flohmarkt wird im Rahmen des Projektes „Über’n Tellerrand“ des Eltern-Kind-Zentrums Wipptal ein multi-kulturelles Kulinarikangebot verschiedener Länder angeboten. Dort werden auch die tschetschenischen Familien dabei sein und traditionelle Köstlichkeiten aus ihrer Heimat anbieten. Essen könnte gut dazu dienen, scheinbare kulturelle Gräben zu überwinden.