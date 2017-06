Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Auf seiner Internetseite informiert der Betreiber von drei Heimen in Polen über die Vorteile einer Unterbringung von Demenzkranken und Parkinsonpatienten im Ausland: „Pflegeheime in Polen kosten um ein Vielfaches weniger als in Deutschland. Der Preisunterschied resultiert vor allem aus den niedrigen Lohnkosten und Nebenkosten. Während eine Krankenschwester in Deutschland z. B. ein Einstiegsgehalt von ungefähr 1700 Euro hat, bekommt eine Krankenschwester in Polen ca. 400 Euro. Zudem kommt noch, dass Mieten, Wasser, Strom, Nahrungsmittel etc. ebenfalls günstiger sind. So kann man in Polen die gleiche Pflegequalität zu einem viel niedrigeren Preis anbieten.“

Weil kein deutsches Pflegeheim ein Einzelzimmer mit Vollpflege – egal welche Pflegestufe – um diesen Preis anbieten kann, landen immer mehr alte Menschen aus Deutschland in Heimen in Polen, Ungarn, Tschechien, der Slowakei oder Kroatien. Auch in der höchsten Pflegestufe kostet die Pflege inklusive Unterkunft in Polen 1400 Euro, wobei die Kosten von der deutschen Pflegekasse teilweise übernommen werden. Das Gesetz in Deutschland sieht nämlich vor, dass auch Pflegebedürftigen, die im EU-Ausland leben, Pflegegeld gezahlt wird. Im Schnitt bleiben damit monatliche Kosten, die der Pflegende selbst zu tragen hat, von 500 bis knapp 800 Euro. Reicht die Rente (Pension) dafür nicht aus, wird wie in Österreich auf das Vermögen der Pflegebedürftigen zurückgegriffen. Sind die Heimkosten damit immer noch nicht gedeckt, springt das Sozialamt ein, kann sich aber das Geld von den Kindern zurückholen.

Es sind nicht nur die Pflegeheime, sondern auch andere Einrichtungen, die im Netz kräftig ihre Werbetrommeln rühren: Heime, die kurzfristige Pflege anbieten, und Betreiber von Seniorenresidenzen, die sich auf betreutes Wohnen spezialisiert haben. Auf diversen Internetseiten wird akribisch vorgerechnet, was die Residenz kostet, welchen Beitrag die deutsche Pflegekasse erstattet und was zusätzliche Angebote wie Nähservice, eigener Fernsehanschluss oder die Fußpflege kosten. Wie groß die Nachfrage nach Pflege- und Betreuungsleistungen im Ausland ist, zeigt sich auf einer anderen Internetseite einer österreichisch-tschechischen Holding. „Das Unternehmen verfügt (in Tschechien) über 10 Pflegeeinrichtungen mit insgesamt 1350 Betten. Weitere Standorte sind in Planung/Bau.“