Von Harald Angerer

Westendorf – Hoch über Wes­tendorf thront die Alpenrosenhütte. Schon seit 1926 prägt sie damit die Ansicht Nacht­söllberges in Westendorf. Seit 1978 ist sie im Besitz der Sektion Schorndorf des Deutschen Alpenvereins (DAV). „Die Hütte war nicht mehr zeitgemäß, alleine schon die großen Massenlager“, schildert der 1. Vorsitzende des DAV Schorndorf, Werner Graß.

Das haben die Schwaben dann auch gemacht. Nach fünfjähriger Planung, in der vorerst eine Sanierung der Hütte ins Auge gefasst wurde, ist die alten Alpenrosenhütte im Juni 2016 abgerissen und in nur fünf Monaten komplett neu gebaut worden. Die Feuertaufe hat die neue Alpenrosenhütte schon im Winter bestanden, doch nun war es an der Zeit, die Hütte auf offiziell zu eröffnen. Nicht weniger als 2800 Mitglieder zählt die Sektion Schorndorf und nicht weniger als 50 Mitglieder waren am Wochenende zu der Eröffnung aus der Nähe von Stuttgart nach Westendorf gekommen. Mit dabei auch der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer. „Ich weiß, was ich die vergangenen Jahre falsch gemacht habe. Ich war noch nie hier, aber das wird sich nun ändern“, sagt Klopfer, der Graß und seinem Vorstand zum Neubau gratulierte.

Nicht weniger als 1,56 Millionen Euro haben die Schorndorfer in Westendorf investiert. Wobei die Arbeiten hauptsächlich an Unternehmen aus Westendorf und der Region vergeben wurden, wie Graß betont. Bemerkenswert: Auch das Land Baden-Württemberg hat Finanzmittel bereit gestellt. An Eigenmitteln waren 160.000 Euro verfügbar und 650.000 Euro vom Land.