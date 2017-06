Von Catharina Oblasser

Lienz – „Lebensader: Die Geschichte der Felbertauernstraße damals und heute“, so heißt das neue Buch, das anlässlich der 50-Jahr-Feier der Straße entstanden ist. Geschrieben hat es Historiker Martin Kofler im Auftrag der Felbertauernstraße AG (FAG). Gestern präsentierten der Autor und FAG-Direktor Karl Poppeller das 112 Seiten starke Werk auf Schloss Bruck. Das Buch erzählt die Geschichte der Felbertauernstraße von den ersten Ideen im 19. Jahrhundert bis zur Eröffnung des neuen Streckenabschnitts, der als Ersatz für die von einer Mure zerstörte Schildalm-Galerie dient, im Jahr 2015.

„Der Anspruch war, ein wissenschaftliches Werk zu erstellen“, sagt FAG-Direktor Poppeller. „Martin Kofler hat uneingeschränkten Zugang zu unserem Keller-Archiv erhalten. Es gab keine Tabu-Themen.“ In den zahllosen Unterlagen fand der Historiker vieles, was recht unbekannt ist. „Die ersten Pläne bezogen sich auf einen Bahntunnel, nicht auf eine Straße“, weiß Kofler. „Die Bemühungen um eine Verbindung haben schon vor 1900 begonnen und wurden in der Zwischenkriegszeit fortgesetzt.“ Es brauchte viele Anläufe, um das Projekt umzusetzen. „Mehr als einmal stand auf Messers Schneide, ob die Straße überhaupt gebaut wird“, schildert der Wissenschafter. Nicht alle, auch nicht alle in Osttirol, waren dafür. Und schließlich brauchte es auch genügend Geld. Nach fünf Jahren Bauzeit wurde die Felbertauernstraße mit dem 5,3 Kilometer langen Tunnel schließlich am 25. Juni 1967 eröffnet. Was vielen auch nicht mehr bewusst ist: Bis zum Jahr 1982 mussten auch die Osttiroler Maut zahlen, wenn sie die Straße benützen wollten. Die Gratisfahrt für LZ-Kennzeichen gab es erst danach.

Neben detaillierten Informationen zeigt das Buch auch Fotos, die teils noch nie veröffentlicht wurden. So zum Beispiel von dem großen Presseandrang am Eröffnungstag.

„Lebensader“ ist in einer Auflage von 3000 Stück im Haymon-Verlag erschienen, die Grafik besorgte Klaus Dapra. Das Buch ist für 19,90 Euro im Buchhandel erhältlich, auch im Shop von Schloss Bruck wird es angeboten.